La Rurale Valsugana e Tesino dona un nuovo ecografo a Lamon come è accaduto anche a Borgo

All’Ospedale di Lamon, è stato presentato un nuovo ecografo portatile Samsung HM70 Evo, donato dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino così come era avvenuto anche a Borgo Valsugana

NordEst – Alla consegna erano presenti il Commissario dell’Ulss 1, Giuseppe Dal Ben, il Direttore dell’UOC di Recupero e Riabilitazione Funzionale di Lamon, Pietro Dell’Oste e la sua équipe e una delegazione della Cassa Rurale composta dal Presidente Arnaldo Dandrea, dal direttore Loris Baldi, dalla responsabile area veneto

Viana Rizza e dal consigliere area veneto Nicola Todesco. L’attrezzatura donata ha un valore di 15 mila euro e comprende una piattaforma ecografica portatile, un software per la connessione DICOM, una sonda lineare multifrequenza adatta ad applicazioni muscoloscheletriche e vascolari, e un apposito carrello.

Questa tecnologia rappresenta una guida strumentale essenziale per la pratica clinica quotidiana dell’ospedale di Lamon. L’ecografo sarà utilizzato specificamente per il trattamento della spasticità tramite tossina botulinica e per le infiltrazioni intrarticolari legate a patologie artrosico-degenerative e muscolo-scheletriche, per cui da aprile è stato attivato un ambulatorio specifico. Grazie alla visione in tempo reale, come mostrato questa mattina, i medici potranno individuare con precisione i muscoli bersaglio nei piani profondi, distinguendoli da strutture sensibili come vasi e nervi, per garantire la massima sicurezza durante gli interventi. L’alta precisione consentirà di ottimizzare le dosi di farmaco, portando un evidente beneficio clinico e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

Il Commissario dell’Ulss 1, Giuseppe Dal Ben, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo della nuova tecnologia: «È un’attrezzatura importante per l’ospedale di Lamon, per la sua attività nell’ambito della medicina fisica e riabilitativa. Ringrazio la Cassa Rurale della Valsugana e Tesino per questa donazione che avvicina ancora di più la comunità a questa struttura sanitaria e che ci permette di sviluppare al meglio gli esami diagnostici che in questa struttura vengono effettuati». Il Presidente della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Arnaldo Dandrea, ha evidenziato il forte legame della banca con le esigenze della comunità locale: «Il significato di questa donazione è ben ampio. Cassa Rurale riceve dal territorio e restituisce al territorio sotto forma di dividendo sociale».