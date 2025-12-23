L’incidente lunedì scorso in una piscina a Curon. Venerdì la morte di una ragazzo di 10 anni

E’ morto nell’ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni, finito lunedì scorso sott’acqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta, scrive il quotidiano Dolomiten.

Bolzano – L’incidente era accaduto nell’impianto ‘Curunes’, inaugurato solo poche settimane fa. Il bimbo era finito in sott’acqua e dopo essere stato recuperato era stato rianimato sul posto. In gravi condizioni era stato portato dall’elisoccorso Pelikan 3 all’ospedale di Bolzano, dove ora è deceduto. Il Consiglio comunale di Bolzano ha appreso la tragica notizia ieri sera durante una seduta e ha ricordato il piccolo con un minuto di silenzio.

Per la val Venosta si tratta del secondo grave lutto per la morte di un bambino a distanza di pochi giorni. Si svolgeranno a Laudes i funerali di Jan Adam. Il bimbo di dieci anni era precipitato venerdì sera da una parete di roccia mentre giocava con un amico.