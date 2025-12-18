Sistemi di sicurezza ad alta tecnologia, velocità nelle operazioni, facilità di fruizione, possibilità di prelievi

cardless e numerosi altri servizi erogabili tra cui il pagamento dei bollettini. Ecco dove si trovano i nuovi sportelli

Trento – La rete degli sportelli automatici di Poste Italiane, continua a crescere. Nei giorni scorsi sono stati installati 3 nuovi Postamat, presso gli uffici postali di Sagron Mis e Mezzano nel Primiero, ma anche a Castelnuovo in Valsugana, portando a 86 il totale delle unità operative in tutta la provincia di Trento.

È prevista inoltre, al termine dei lavori polis nell’ufficio postale, l’attivazione dell’ATM di Canal San Bovo in centro paese. Salvo imprevisti – confermano dalla sede centrale di Poste a Trento – la riapertura della sede rinnovata di Canal San Bovo, è in programma entro la prima metà di gennaio 2026.

Gli sportelli automatici Postamat

Il piano di installazione degli ATM Postamat conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che l’Azienda riserva alle realtà locali. Sono sportelli di ultima generazione, caratterizzati da migliori performance, da novità in termini di funzionalità e servizi, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. I nuovi Postamat hanno un monitor digitale ad elevata luminosità, un software ed un dispensatore di contanti che consente di velocizzare le operazioni in totale autonomia. Oltre al prelievo di denaro contante, infatti, i Postamat permettono di richiedere servizi normalmente disponibili agli sportelli degli uffici postali come le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del conto Bancoposta o delle carte Postepay. Selezionando la voce “Ricariche e pagamenti” è inoltre possibile caricare il credito telefonico o una carta prepagata Postepay.

Altra funzionalità è quella che permette il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I nuovi ATM sono dotati di un lettore che scansiona il codice a barre del bollettino precompilato evitando di inserire i dati manualmente sulla tastiera. Per chi ha più familiarità con le nuove tecnologie, il nuovo Postamat permette di prelevare contanti anche in modalità “cardless” utilizzando lo smartphone anziché le carte abilitate.

Ad innalzare ulteriormente i livelli di protezione dell’ATM Postamat, un moderno impianto di videosorveglianza e una serie di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto. I Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.