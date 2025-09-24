Attivazione sperimentale di nuove corse dal 22 settembre 2025

Ecco gli orari dei nuovi collegamenti nel dettaglio

Primiero/Vanoi (Trento) – Dal 22 settembre, Trentino Trasporti ha attivato in via sperimentale, nuove corse sulla linea B506 tra Fiera di Primiero, Imèr, Canal San Bovo e Caoria. Questi collegamenti sono programmati esclusivamente nei giorni scolastici, da lunedì a venerdì, per facilitare la mobilità degli studenti e dei residenti della zona. La sperimentazione sarà monitorata nei prossimi mesi per valutare il gradimento e l’utilità del servizio, con possibilità di ulteriori miglioramenti in base alle esigenze raccolte.

Alle ore 7.40 una nuova corsa parte dalla Fiera di Primiero con destinazione Canal San Bovo. Alle ore 11.00 è prevista una partenza da Siror e Fiera di Primiero verso Canal San Bovo. Alle ore 11.30 è introdotta una corsa di ritorno da Canal San Bovo a Fiera di Primiero e Siror. Previsto il prolungamento della corsa n.343 fino a Siror per migliorare ulteriormente l’offerta.

Obiettivo del servizio

Questa iniziativa mira a migliorare il collegamento tra Primiero e Vanoi, agevolando gli spostamenti nei territori periferici e rispondendo alle esigenze del calendario scolastico. Trentino Trasporti prosegue così l’impegno per una mobilità più efficiente e capillare, sostenendo studenti e famiglie nelle loro necessità quotidiane.