Chiusura della Galleria Totoga per lavori di installazione impianto di videosorveglianza

Deviazioni indicate in zona via passo Gobbera per il Vanoi. Per chi arriva da Trento, Valsugana o Vicentino, attenzione alla chiusura delle gallerie di Arsiè (Belluno) solo in direzione Feltre con deviazione verso le Scale di Primolano. Nessun problema per chi percorre invece la Feltrina. Anche lo Schenèr – tra Fonzaso e Primiero – nonostante alcune segnalazioni su google maps (zona Val Rosna), è regolarmente percorribile

Imèr/Canal San Bovo (Trento) – La galleria Totoga, situata sulla SP 80 tra Imèr e Canal San Bovo, sarà chiusa di notte al transito dal 29 settembre 2025 al 3 ottobre 2025 per lavori di installazione di un impianto di videosorveglianza. Gli orari della chiusura saranno dalle ore 20:00 alle ore 05:00 di ogni notte durante il periodo indicato. È istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, con esclusione dei mezzi di soccorso, per garantire le condizioni di sicurezza necessarie durante l’esecuzione dei lavori.

Visti i lavori in corso nelle vicine gallerie di Arsiè, sono in molti a chiedersi se la chiusura non poteva essere posticipata a fine cantiere nel Bellunese, evitando pesanti disagi per residenti, turisti e pendolari da Trento o dal vicino Veneto. La decisione è stata presa dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Gestione Strade, su richiesta della ditta CTS srl responsabile dei lavori, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e agevolare l’esecuzione tecnica degli interventi.

I veicoli non autorizzati devono evitare di transitare nella fascia oraria di chiusura per non incorrere in sanzioni. Durante il periodo di chiusura, la tratta sarà debitamente segnalata con apposita cartellonistica.