Nuovo appuntamento agonistico per la squadra di Primiero

Borgo Valsugana (Trento) – Il secondo appuntamento della stagione per la squadra agonistica di Sport e Tempo Libero si è svolto sabato 6 dicembre presso la piscina di Borgo Valsugana. Ospitati dai compagni di Rari Nantes Valsugana, i ragazzi e le ragazze della squadra di Primiero, hanno dato il meglio di sè nonostante la precedente competizione fosse a sole due settimane di distanza, riportando tra le montagne di casa degli ottimi e meritati risultati.

I risultati

Tra questi spiccano il secondo posto nei 50 metri dorso di Gadenz Sara e Tomasello Nicola, il terzo gradino del podio nei 50 metri stile libero di Bancher Anna, per concludere con il doppio primo posto di Dobnik Anna e il doppio secondo posto di Longo Piero per i 50 metri dorso e i 100 metri stile libero.  Per il prossimo appuntamento sarà necessario attendere ancora un paio di mesi, giusto il tempo per ritrovare la grinta dopo la consueta pausa natalizia.

