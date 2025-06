Numeri in crescita per i vigili del fuoco volontari del Trentino

Passa da tre a due il numero di mandati per i vertici. Gli interventi nel 2024 sono leggermente diminuiti rispetto al 2023 (- 0,8 %). Entrando nel dettaglio, sono aumentati gli incidenti stradali (+8,8 %, 1720 nel corso dello scorso anno ) e i servizi tecnici (+4,1 %), mentre sono diminuiti gli incendi (-14,3%, 1187 nel 2024) e il soccorso a persona (- 2 %, da 1126 a 1149)

I riconoscimenti durante l’assemblea (ph Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento)

Trento – Numeri in crescita per i vigili del fuoco volontari trentini. Con una novità: passa da tre a cinque anni la durata del mandato del comitato di presidenza (composto dal presidente e dai due vicepresidenti) della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Cambia anche il numero di mandati che i vertici potranno ricoprire, ridotti da 3 a 2, mentre l’età di presidente e vicepresidenti all’atto di presentazione delle candidature dovrà essere inferiore ai 60 anni (e non più ai 57).

Sono queste le modifiche principali apportate allo statuto della Federazione ed approvate dall’assemblea con 120 voti favorevoli, 23 contrari e sette astenuti. Presenti 15O, poi saliti a 151, comandanti ed ispettori. L’assemblea si è espressa anche sulle modifiche del regolamento di contabilità della Federazione e dei corpi, oltre a quelle riguardanti statuto tipo e regolamento di contabilità delle 13 unioni distrettuali presenti sul territorio provinciale. Le modifiche, approvate dall’assemblea con 149 “sì” e un astenuto, dovranno ora essere approvate dai vari organi provinciali.

All’ordine del giorno figurava anche la presentazione della relazione del presidente della Federazione, Luigi Maturi, in merito all’attività svolta lo scorso anno e l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al 2024, illustrato dal dirigente Davide Armani. La relazione è stata approvata all’unanimità, mentre il bilancio ha incassato 148 favorevoli e tre astenuti. Quello dei vigili del fuoco volontari è un mondo in continua crescita: lo dimostra il numero dei vigili del fuoco in servizio attivo che al 31 dicembre 2024 ha toccato quota 5808, per poi sfiorare le 6000 unità nel corso dell’anno in corso. In leggera crescita anche il numero degli allievi: a fine 2024 se ne contavano ben 1260. Complessivamente, comprendendo anche vigili di complemento, membri onorari, sostenitori e fuori servizio, il totale di vigili in forza ai 236 corpi ha raggiunto le 8.624 unità, con un incremento di 58 unità rispetto al 2023 (+ 0,68%).

Gli interventi nel 2024 sono leggermente diminuiti rispetto al 2023 (- 0,8 %). Entrando nel dettaglio, sono aumentati gli incidenti stradali (+8,8 %, 1720 nel corso dello scorso anno ) e i servizi tecnici (+4,1 %), mentre sono diminuiti gli incendi (-14,3%, 1187 nel 2024) e il soccorso a persona (- 2 %, da 1126 a 1149). Allargando lo sguardo a tutte le attività, che comprendono anche formazione ed addestramenti, si evince come queste siano aumentate dell’8,3%.