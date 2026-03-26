Raffiche fino a 118 chilometri orari: interventi per piante cadute e messa in sicurezza, allerta gialla fino a venerdì alle 24

Sono ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco di tutto il Triveneto, impegnati da mercoledì sera in numerosi interventi legati al forte vento che sta interessando l’intero territorio provinciale. Neve in Alto Adige, traffico in tilt sul Brennero: «Invitiamo i cittadini all’attenzione»

NordEst – Per quanto riguarda la viabilità, non si registrano disagi di rilievo. Le principali criticità – comunica il Servizio Gestione strade – hanno interessato alcune strade provinciali: la SP 1 del lago di Caldonazzo, tra Levico Terme e Caldonazzo, è stata temporaneamente chiusa per la caduta di alberi ed è stata successivamente riaperta al termine delle operazioni di rimozione; chiusa anche precauzionalmente la SP 2 dir della Parisa, nel tratto tra Serrada e Fondo Grande.

Nel corso della notte si sono registrate nevicate in montagna con apporti mediamente compresi tra 5 e 15 centimetri, localmente anche superiori, mentre oltre i 1.300 metri si sono verificati accumuli significativi anche sui passi dolomitici. A Passo Sella, alcuni veicoli sono rimasti temporaneamente bloccati dalla neve caduta durante la notte. I forti venti hanno inoltre determinato accumuli di neve ventata, con conseguente aumento del pericolo valanghe, che è marcato (grado 3) oltre il limite del bosco.

Sul fronte termico, si segnala un brusco calo delle temperature minime in quota, diminuite di circa 7 gradi rispetto ai valori precedenti, mentre nelle valli si è registrato un aumento legato all’effetto foehn. Alle 9.15 di questa mattina si misuravano 10 °C a Trento e -6 °C sul Cermis a 1.900 metri, con quota dello zero termico stimata attorno ai 1.300 metri. La Protezione civile del Trentino ricorda che sul territorio provinciale è in vigore l’allerta gialla per vento forte fino alle ore 24 di domani, venerdì 27 marzo. Nelle prossime ore e fino a sera sono ancora attesi venti forti o molto forti e non si esclude che le raffiche massime finora registrate possano essere ulteriormente superate. Anche nella giornata di domani, venerdì 27 marzo, la ventilazione resterà sostenuta: secondo Meteotrentino tenderà ad attenuarsi soprattutto in alta quota, ma in valle e alle quote medie soffierà ancora forte o localmente molto forte.

Si consiglia di controllare ed assicurare impalcature e tettoie, di evitare di parcheggiare sotto gli alberi, di prestare particolare prudenza alla guida dei mezzi telonati o trainanti rimorchi. È probabile inoltre che, soprattutto nelle zone esposte, alcuni impianti di risalita saranno chiusi. Il Servizio Gestione strade, in caso di strade innevate, invita a moderare la velocità, ad aumentare la distanza di sicurezza, a porre particolare attenzione ai mezzi spazzaneve e spargisale e ad utilizzare pneumatici da neve o catene a bordo fino al prossimo 15 aprile. Intanto sul Monte Bondone, Centro Viote aperto fino al 6 aprile per fondo e snowboard. L’ha reso noto l’Asis in considerazione di meteo e condizioni della neve.

La neve è tornata in Alto Adige con l’annunciato passaggio di una perturbazione. I fiocchi stanno cadendo oltre i 700-100 metri di quota, così anche al Brennero. Per pericolo valanghe sono chiusi i passi Gardena e Sella. La scorsa notte il forte vento ha provocato una trentina interventi dei vigili del fuoco in tutto l’Alto Adige per la rimozione di alberi caduti e rami spezzati, nonché per la messa in sicurezza di persiane, parti di edifici e altri oggetti pericolanti. A Bressanone un grosso albero è caduto su una macchina parcheggiata.

La situazione a NordEst

Treni in ritardo nella mattinata di giovedì 26 marzo sulla linea Trieste-Venezia via Udine, dopo le 9 la circolazione è tornata alla normalità. Interventi dei vigili del fuoco per alberi e pali caduti e pericolanti. In Friuli Venezia Giulia la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta per le forti raffiche di vento previste in corso di giornata, soprattutto in quota. In Veneto si registrano complessivamente 164 interventi dei vigili del fuoco tra la notte di mercoledì 25 marzo e la mattina di giovedì 26, dei quali 82 già conclusi alle 11.30, soprattutto per la messa in sicurezza di alberi e pali pericolanti. Questa la suddivisione nelle varie province: 10 interventi a Belluno, 13 a Padova, 25 a Rovigo, 60 a Venezia, 21 a Treviso, 16 a Vicenza e 19 a Verona. Sulle montagne del Veneto si sono registrate nevicate anche abbondanti.