NordEst, Allerta gialla temporali fino a sabato 30 agosto 2025

Allerta gialla della Protezione civile a NordEst: possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide

Il Brenta visto da Baselga di Pinè [ Archivio PAT] e in copertina passo Rolle

NordEst – Arpav Dolomiti conferma: tra giovedì e venerdì tempo instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti specie su zone montane/pedemontane; su tutta la regione temporali localmente anche forti.

Meteotrentino precisa: giovedì e venerdì cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, localmente forti e persistenti. Sabato parzialmente soleggiato e ancora moderatamente instabile. Domenica soleggiato. Lunedì nuvoloso con rovesci e temporali più probabili al pomeriggio e sera. Secondo la Protezione civile trentina, la fase più intensa è attesa nella serata di giovedì quando le precipitazioni potranno risultare localmente molto intense e anche a carattere di forte rovescio temporalesco. Entro la sera di venerdì potranno cadere mediamente 30-70 millimetri di pioggia ma localmente saranno possibili accumuli superiori a 100 millimetri.

Arpa FVG sottolinea la stessa situazione: Una vasta depressione atlantica si avvicina al Nord Italia attivando un intenso flusso di correnti umide e instabili, da sud-ovest in quota e di Scirocco al suolo, che favoriranno l’attività temporalesca. Giovedì sarà più colpito il Nord-Ovest, venerdì il Triveneto. Domenica temporanea, ma decisa, pausa anticiclonica.

L’allerta in Trentino

A seguito delle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire da giovedì, criticità dovute principalmente a:

– erosioni e smottamenti, ruscellamenti con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide nei bacini idrografici, precipitazioni intense, fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole/medie dimensioni che potranno causare disagi ed effetti – con possibili interruzioni – sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi. Alla cittadinanza si raccomanda di adottare comportamenti prudenti:

– prestare attenzione alle condizioni delle strade da percorrere e cercare adeguato riparo in caso di necessità;

– evitare luoghi o edifici che possano presentare condizioni anomale o di pericolo;

– evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili vicino ai corsi d’acqua, ai sottopassaggi, alle rampe e ai versanti che potrebbero subire smottamenti;

– mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere trasportati dal vento;

– non sostare sotto alberi, impalcature, cartelli, segnali ed edifici con coperture instabili;

– evitare luoghi dove è possibile lo svilupparsi di incendi in seguito a fulmini.

Eventuali situazioni di emergenza vanno comunicate immediatamente al numero unico 112. Per chi si trova nei Comuni del Primiero è attivo il numero verde 800 112000.

Allerta idrogeologica in Veneto

In Veneto, fase di attenzione per criticità idrogeologica, inoltre, in quattro aree: VENE-A (Alto Piave), VENE-H (Piane Pedemontano), VENE-E (Basso Brenta-Bacchiglione) e VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna). Per le zone di allertamento, sono possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.