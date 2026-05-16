In piazza per dire no al Cpr

La manifestazione da piazza Dante a maso Visintainer, dove tra un anno aprirà il Centro di permanenza per il rimpatrio

Il corteo a Trento (ph fb)

Trento – Almeno mille persone hanno sfilato sabato per le strade di Trento per manifestare contro l’apertura di un Centro di permanenza per il rimpatrio a Trento. Secondo quanto previsto dal presidente della provincia di Trento il centro dovrebbe essere operativo dalla primavera del 2027 a Piedicastello, nell’attuale maso Visintainer. Un’ottantina le adesioni al corteo: l’ultima in ordine di tempo quella di Cgil, Cisl e Uil, ma ci sono anche i partiti: Avs, 5 stelle, Onda, Pd, Radicali, Rifondazione. E tante associazioni: dalle Acli all’Anpi, dall’Arci ai Giuristi democratici fino a Libera. Come era avvenuto lo scorso 13 dicembre, quando in oltre mille parteciparono al primo corteo contro il cpr a Trento, i promotori ribadiscono che si tratta di luoghi inumani e inutili.

Cpr aperto dal 2027

Secondo l’accordo con il ministero dell’Interno, il centro sorgerà a Maso Visintainer, a Piedicastello, tra la tangenziale e l’autostrada. La costruzione è a carico della Provincia, della gestione si occuperà Roma. 1 milione e mezzo l’investimento complessivo, 25 i posti disponibili, due terzi riservati a chi verrà rintracciato sul territorio trentino. I lavori dovrebbero partire con l’estate, l’obiettivo è aprirlo nei primi mesi del 2027.