Attivati dei presidi per il controllo della dotazione invernale: molti veicoli in

Mezzi senza catene e alcune strade bloccate, ma anche alberi caduti, situazione in miglioramento dal pomeriggio sera, torna il sereno da venerdì.Neve sulle Olimpiadi, situazione monitorata dalla Sala operativa provinciale

Trento – Mezzi senza catene e alcune strade bloccate da Trento città alla SS47 della Valsugana fino alla Rocchetta, un camion cisterna uscito di strada in val di Fassa, alberi caduti, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale del Servizio Gestione Strade Pat. Qualche rallentamento si è registrato anche nel Bellunese. Situazione in miglioramento da pomeriggio sera, torna il sereno da venerdì.

Tre gli incidenti segnalati nel capoluogo: in via Madonna Bianca (dove una persona è rimasta lievemente ferita), in via Alto Adige in direzione sud e sulla tangenziale prima della galleria di Martignano. A Valsorda, sulla strada della Fricca, un’automobile si è ribaltata. Incidenti e rallentamenti hanno mandato in tilt il traffico con code in varie zone, in particolare sulla tangenziale di Trento. Rallentamenti anche sulla Statale 47, tra Grigno e Borgo Valsugana, dovuti a mezzi pesanti non dotati di attrezzatura idonea, e lungo il lago di Caldonazzo a causa di alcune piante cadute.

Il punto sulla viabilità

Strade settore 1 (ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ): non si registrano particolari disagi alla circolazione. Neve caduta: tra i 15-20 cm nelle località più in quota dell’altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna; Passo del Redebus e Panarotta.

Strade settore 2A (BASSA VALSUGANA – TESINO): non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevica fini in fondovalle ma con quantitativi scarsi, in quota al passo Brocon caduti 10 cm circa di neve. Chisura stagionale della SP31 del passo Manghen da località Val Trighetta a località Ponte Stue.

Strade settore 2B (PRIMIERO VANOI): non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevica su tutto il territorio, neve caduta sul fondovalle circa 5 cm mentre sul passo Cereda, Brocon e Rolle circa 10 cm. Attivato presidio n. 13 sulla SS50 a San Martino di Castrozza.

Strade settore 3 (VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA): non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevica su tutto il territorio, neve caduta sul fondovalle circa 5 cm mentre sui passi Dolomitici 10/15 cm. Attivati i presidi n. 12 sulla SS48 a Moena in direzione passo San Pellegrino, dove è obbligatorio il montaggio delle catene da neve per i mezzi non 4×4 da Campagnola di Moena, n. 15 sulla SS346 a Moena a salire per Alpe Lusia, n. 16 sulla SP232 a Castello di Fiemme in salita per passo San Lugano, n. 17 sulla SS 48 a Ville di Fiemme, n. 21 sulla SS48 a scendere dal passo San Lugano.

Strade settore 4 (TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA): Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Neve caduta: tra i 15-20 cm nelle località in quota del Monte Bondone e altopiano della Paganella. Attivato presidio n 18 neve a Mezzolombardo ad inizio salita per Fai della Paganella.

Strade settore 5A (VALLE DI NON): alcuni disagi alla circolazione per mezzi pesanti senza attrezzatura invernale. Precipitazioni in corso su tutto il territorio. Accumuli decimetrici sui passi. Attivi 27 mezzi sgombraneve.

Strade settore 5B (VALLE DI SOLE): non si registrano particolari disagi alla circolazione. In corso precipitazioni nevose su tutto il territorio con accumuli attuali contenuti. Attivi 14 mezzi sgombraneve.

Strade settore 6 (CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA): non si registrano particolari disagi alla circolazione. In corso nevicate dai 400 metri di quota, attualmente alcuni centimetri in fondovalle, dai 10 cm oltre 800 metri. Attivi 37 mezzi sgombraneve.

Strade settore 7 (ALTO GARDA E LEDRO): rallentamenti alla circolazione in Val di Ledro per neve. Nevicate in corso oltre i 400 metri di quota. Accumuli attuali sui 10 cm alle quote maggiori sui passi. In attività 18 mezzi sgombraneve.

Strade settore 8 (VALLAGARINA – ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO): non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Neve caduta: tra 15- 20 cm nelle località in quota dell’Altopiano di Folgaria e Brentonico e a Pian delle Fugazze in Vallarsa. Si rammenta la: chiusura stagionale della SP138 del Passo della Borcola da località Incapo al confine provinciale e la chiusura stagionale della SP3 del Monte Baldo da località San Valentino al confine provinciale. Attivato presidio neve n. 8 a Calliano lungo la SS350 per Folgaria.

Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. Sono stati attivati alcuni dei presidi neve, per il controllo della dotazione invernale dei veicoli diretti nelle località più in quota. Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione, per la presenza di tratti viari sdrucciolevoli e di irregolarità nel piano viabile.

La situazione nel Bellunese