Le precipitazioni si intensificheranno in serata e nella prossima notte

Fin dalle prime ore del mattino di lunedì la neve sta imbiancando l’intero territorio del Trentino e del vicino Bellunese, con accumuli anche in fondovalle. Il punto sulle strade di Trento e sui vicini passi di Belluno

In aggiornamento

Trento – Le squadre del Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento sono operative senza interruzione con mezzi sgombraneve e spargisale, ma le precipitazioni in corso possono rendere la carreggiata scivolosa e rallentare gli spostamenti soprattutto nei tratti in quota e lungo i valichi. Meteotrentino riferisce che fino alla sera di oggi sono possibili deboli nevicate che però potrebbero trasformarsi in pioggia, soprattutto nel pomeriggio e nelle valli più ampie. Dalla sera e nella prossima notte le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. Entro domani mattina, oltre gli 800 – 1000 metri potranno cadere 10 – 20 centimetri o più di neve, mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote più basse. Soprattutto nelle valli più ampie e ventilate, la neve potrà quindi trasformarsi in pioggia, ma neve o neve mista a pioggia potrà cadere anche nei fondovalle soprattutto durante le fasi più intense. Le precipitazioni si esauriranno nel pomeriggio di martedì quando i venti tenderanno ad intensificarsi da nord.

Il punto sulle strade trentine

Gli automobilisti sono invitati a verificare le condizioni del proprio mezzo, montare pneumatici invernali o catene a bordo e adottare una guida prudente. Sono possibili rallentamenti in attraversamento di Trento in direzione nord lungo la SS12 dell’Abetone e del Brennero.

La raccomandazione è di guidare con prudenza in particolare nei seguenti tratti, dove è presente neve direttamente sulla sede stradale.

SS42 del Tonale e della Mendola

SS239 di Campiglio

SS242 di Val Gardena e Passo Sella

SS350 di Folgaria e di Val d’Astico

SP2 Rovereto – Folgaria

SP03 San Valentino

SP206 di Marilleva

La neve è presente anche sui seguenti passi:

SS42 del Tonale e della Mendola

SS48 delle Dolomiti

SS50 del Grappa e del Passo Rolle

SS239 di Campiglio

SS242 di Val Gardena e Passo Sella

SS350 di Folgaria e di Val d’Astico

SP2 Rovereto – Folgaria

SP03 San Valentino

SP206 di Marilleva

SP20 del Lago di Cei

SP85 del Monte Bondone

SP143 dei Francolini

SP224 del Redebus

SP230 dei Dossioli

È possibile la formazione di ghiaccio, con condizioni di aderenza ridotta, in questi tratti:

SS46 del Pasubio

SS50 del Grappa e del Passo Rolle

Allerta anche per Veneto strade

La flotta sgombraneve di Veneto Strade è intervenuta lungo la viabilità di competenza con circa 70 mezzi operativi dalle prime ore del mattino. Liberate le carreggiate dalla neve accumulata e distribuiti materiali antighiaccio per garantire il transito in sicurezza.