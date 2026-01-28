Le precipitazioni sono iniziate nel corso della notte, a partire dai 300 metri di quota

Si segnalano molte uscite di strada in particolare tra Val di Non e la ss47 della Valsugana, con cisterna gpl in difficoltà ma anche camion senza catene

Trento – Si ricorda che è in vigore l’obbligo di circolare con pneumatici da neve oppure con catene a bordo, da montare durante le precipitazioni nevose. In considerazione delle condizioni meteo, sono stati attivati alcuni presidi neve per il controllo della dotazione invernale dei veicoli diretti verso le località più in quota. La raccomandazione per chi si mette al volante è di moderare la velocità e a guidare con particolare attenzione.

Primiero Vanoi

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevicate su tutto il territorio: circa 5 cm in fondovalle e 10–15 cm ai passi Cereda, Brocon e Rolle.

Alta Valsugana – Altopiano di Lavarone, Luserna e Pinè.

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta: tra i 3 e i 5 cm in fondovalle e tra i 15 e i 20 cm nelle località più in quota dell’Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, al Passo Redebus e sul Monte Panarotta.

Bassa Valsugana e Tesino.

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta oltre i 600 metri di quota: circa 10 cm; al Passo Brocon circa 15 cm. In fondovalle si registrano precipitazioni piovose.

È confermata la chiusura stagionale della SP 31 del Passo Manghen, dal bivio per località Val Trighetta fino a località Ponte Stue.

Valli di Cembra, Fiemme e Fassa.

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Nevica su tutto il territorio: circa 5 cm in fondovalle e 10–15 cm sui passi dolomitici.

Attivati i presidi neve n. 12 e n. 15 a Moena, lungo la SS 48 e la SS 346 in direzione del Passo San Pellegrino.

Trento, Rotaliana, Monte Bondone e Paganella.

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta: tra i 10 e i 15 cm nelle località in quota del Monte Bondone e dell’Altopiano della Paganella.

Valle di Non.

Si registrano incolonnamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Cles e La Rocchetta.

Neve caduta oltre i 300–400 metri di quota: tra i 4 e i 5 cm in fondovalle e fino a 10 cm ai passi Palade e Mendola.

Valle di Sole.

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta: dai 5 ai 10 cm in fondovalle, fino a circa 20–30 cm al Passo del Tonale.

Chiese, Giudicarie e Rendena

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta mediamente a partire dai 500 metri di quota, con apporti dai 5–10 cm in fondovalle fino ai 25–30 cm al Passo Campo Carlo Magno.

Alto Garda e Ledro.

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta oltre i 500 metri di quota: dai 3–5 cm in fondovalle (Val di Ledro e Val di Cavedine) fino ai 15–20 cm a Tremalzo e al Passo Bordala.

Vallagarina, Altopiano di Folgaria e Brentonico.

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta: 20–25 cm nelle località in quota dell’Altopiano di Folgaria, di Brentonico e a Pian delle Fugazze in Vallarsa.

Si rammenta la chiusura stagionale:

– della SP 138 del Passo della Borcola, da località Incapo al confine provinciale;

– della SP 3 del Monte Baldo, da località San Valentino al confine provinciale.

Nessun problema a Trento

Nevicata, nessun disagio alla circolazione, informa il Comune. Già “salate” tutte le strade della città. In vista del peggioramento delle condizioni meteo, già nella serata di martedì il servizio Gestione strade ha attivato i mezzi spargisale e ghiaia sulle strade dei sobborghi in quota, da Sopramonte alta a Candriai, Maranza, Cimirlo, Montevaccino, Villamontagna e Cortesano. L’intervento si è svolto tra le 20 e le 22, con l’impiego di una decina di mezzi. Mercoledì mattina, dalle 4, sono stati fatti interventi con lame sgombraneve e salatura delle strade nei

sobborghi delle circoscrizioni collinari – Meano, Argentario, Povo, Villazzano, Mattarello, Ravina Romagnano e Sopramonte paese – accompagnati da verifiche puntuali lungo la viabilità.

Complessivamente sono state impiegate 33 lame. Tra le 5 e 8 sono entrati in azione anche i mezzi dedicati alla città (15 veicoli comunali), con particolare attenzione alle zone dove la neve aveva tendenza ad attaccarsi all’asfalto. Nella parte sud del territorio comunale c’è stata in prevalenza pioggia, mentre a nord si sono registrate precipitazioni miste neve. Dalle 6 alle 8 sono intervenute le mini pale meccaniche, 11 in totale, per la pulizia dei marciapiedi nei sobborghi. La Polizia locale non segnala criticità di rilievo, fortunatamente non si sono verificati incidenti. La situazione resta costantemente monitorata e si invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti.

La situazione nel Bellunese