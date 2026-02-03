Rete viaria di competenza provinciale, la situazione

Il Servizio Gestione Strade della Provincia ricorda che sono in corso nevicate a partire da 300 metri di quota, pressoché nell’intero territorio provinciale. I mezzi operativi del Servizio Gestione Strade (115), coadiuvati anche da quelli di alcune ditte private (106), sono in azione per lo sgombero neve e il trattamento invernale della carreggiata stradale, soprattutto nelle tratte viarie più in quota. Quindi in totale ci sono oltre 220 mezzi in azione sulle strade statali e provinciali del Trentino

In aggiornamento

Trento – La situazione, alle 9.00, della rete viaria di competenza provinciale:

Strade sett 2B – PRIMIERO VANOI

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevica su tutto il territorio, neve caduta sul fondovalle circa 5 cm mentre sul passo Cereda, Brocon e Rolle circa 10 cm.

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Neve caduta: tra i 15-20 cm nelle località più in quota dell’altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna; circa 10 cm nel Passo Redebus e Monte Panarotta.

Strade sett 2A – BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Quota neve oltre 600 m, al passo Brocon caduti 8 cm neve. CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue.

Strade sett 3 – VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevica oltre 300 m, neve caduta circa 5 cm.

Strade sett 4 – TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Neve caduta: tra i 10-15 cm nelle località in quota del Monte Bondone e altopiano della Paganella.

Strade sett 5A – VALLE DI NON

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Deboli precipitazioni in corso oltre i 500 m di quota. Strade trattate e percorribili . Accumuli di qualche centimetro sui passi. Attivi 25 mezzi sgombraneve.

Strade sett 5B – VALLE DI SOLE

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. In corso precipitazioni nevose su tutto il territorio con accumuli attuali sui 10 cm dai 1000 metri di quota. Attivi 18 mezzi sgombraneve.

Strade sett 6 – CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. In corso nevicate dai 500 m di quota, attualmente alcuni centimetri in fondovalle, dai 10 cm oltre i 1000 metri. Attivi 35 mezzi sgombraneve.

Strade sett 7 – ALTO GARDA E LEDRO

Non si registrano particolari disagi alla circolazione. Nevicate in corso oltre i 600 m di quota. Accumuli attuali sui 10 cm sui passi della Val di Gresta, Ballino e Bondone, 15 cm a Tremalzo. In attività 12 mezzi sgombraneve.

Strade sett 8 – VALLAGARINA

ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Neve caduta: circa 20 cm nelle località in quota dell’Altopiano di Folgaria e Brentonico e a Pian delle Fugazze in Vallarsa. Si rammenta la:

CHIUSURA stagionale della SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo al confine provinciale.

CHIUSURA stagionale della SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine provinciale.

La situazione nel Bellunese

Neve anche sulle strade del Bellunese Al lavoro dalle prime luci del giorno per liberare le strade e garantire la sicurezza della viabilità. In corso deboli nevicate oltre i 600 metri, con quota in abbassamento. La situazione è sotto controllo e la circolazione procede regolare grazie all’intervento dei nostri mezzi spazzaneve.