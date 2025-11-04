Trovati i corpi dell’alpinista bassanese Stefano Farronato e del suo compagno di spedizione sul Panbari

Sono morti i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato dispersi da venerdì sul Panbari, in Nepal. Lo conferma la Farnesina. I contatti erano stati persi venerdì quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a 5mila metri. Farronato era originario di Cassola, ma molto legato anche al Primiero e al Trentino, dove ha abitato per un periodo

Nella foto Farronato e Caputo, i due alpinisti deceduti in Nepal

NordEst – L’alpinista vicentino Stefano Farronato era originario di Cassola, ma molto legato anche al Primiero e al Trentino, dove ha abitato per un periodo. Secondo fonti vicine alla spedizione, prima di partire avrebbe detto che questa scalata l’avrebbe dedicata al papà, mancato la scorsa estate. “Il loro decesso è stato confermato martedì mattina dalle autorità locali – scrive la Farnesina in una nota – da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti, mentre erano impegnati nella scalata del picco Panbari. I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 metri). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso”. L’allarme era stato lanciato dal capogruppo, Valter Pellino, rimasto al campo base.

Il ritrovamento

Svanite le speranze per l’alpinista bassanese Stefano Farronato e per il suo compagno di spedizione Alessandro Caputo dispersi sul Panbari, in Nepal. I loro corpi sono stati rintracciati e recuperati dalle squadre di soccorso, sepolti dalla neve nei pressi del Campi 1. Ora verranno trasferiti nella capitale, a Katmandu in attesa di essere riportati in Italia. Particolarmente complessa l’operazione di ricerca e soccorso che ha coinvolto vari team di esperti, mettendo a dura prova le capacità degli elicotteristi e degli equipaggi che si sono alternati in quota. La macchina dei soccorsi, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri, “si era immediatamente attivata anche con elicotteri che hanno sorvolato la zona. Le ricerche sono proseguite incessantemente sebbene ostacolate dalle difficili condizioni meteo”.

Valter Perlino con Stefano Farronato e Alessandro Caputo

Il maltempo e l’emergenza

Una forte nevicata aveva isolato i due alpinisti a oltre 5.000 metri nel Campo 1 del monte Panbari Himal. Il Panbari è un colosso da 6.887 metri – quasi 7.000, da cui il nome della spedizione, ‘Panpari Q7’ – e non fa parte dei tradizionali percorsi escursionistici. La vetta era stata conquistata solo nel 2006, e secondo il Cai si tratta di una montagna “remota e poco frequentata, tra i distretti di Gorkha e Manang, in una regione isolata dove le comunicazioni sono difficili e i soccorsi devono affrontare dislivelli notevoli e condizioni ambientali severe”.

La spedizione era partita lo scorso 7 ottobre, e ne faceva parte anche un terzo alpinista, Valter Perlino, di Pinerolo. Perlino è salvo per miracolo: un malore lo aveva trattenuto al campo base, e aveva rinunciato alla scalata in vetta. È stato lui a dare l’allarme per i due compagni dispersi, prima di essere soccorso da un elicottero.

Chi erano i due alpinisti scomparsi

Stefano Farronato, bassanese e arboricoltore per mestiere, da sempre un instancabile esploratore: al Nepal all’Islanda, con tante diverse spedizioni fuori dal comune.

Alessandro Caputo, maestro di sci in Svizzera, completa la squadra: la sua presenza porta freschezza, forza e voglia di condividere ogni passo con il Team e con voi.

