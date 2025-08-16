Neonati morti in ospedale, stop a detergente contaminato

La decisione a Bolzano dopo le prime verifiche dei Nas

Bolzano – Sospendere l’uso di uno specifico detergente per lavare i piatti, potenzialmente contaminato, in tutti gli ospedali della provincia di Bolzano. La direttiva è stata emanata dalla Direzione generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dopo la morte di due neonati prematuri avvenuta nei giorni scorsi nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano. La decisione è stata presa, si legge in una nota dell’Asdaa – “su disposizione dell’Autorità giudiziaria, per il tramite dei Nas, a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche”.