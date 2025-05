Una marcia ludico motoria che tocca tutti i paesi della Valle del Vanoi

US Vanoi organizza 3^ Edizione della staffetta dei paesi, un evento imperdibile per tutti gli amanti della natura e del movimento. Questa marcia ludico motoria a passo libero, si svolgerà in un’atmosfera festosa e accogliente, aperta a partecipanti di tutte le età. Itinerario: Caoria, Ronco Chiesa, APSP Vanoi Canal San Bovo, Prade, Cicona, Zortea, Gobbera e finale con Animatori a Canal San Bovo, pranzo per tutti

Valle del Vanoi (Trento) – La staffetta dei paesi del Vanoi, non è una competizione, ma un’opportunità per divertirsi, socializzare e scoprire il nostro bellissimo territorio. I partecipanti potranno percorrere insieme un tragitto immerso nella natura, godendo di paesaggi mozzafiato e dell’aria fresca di montagna. L’invito è rivolto alle famiglie, ad amici e gruppi che possono unirsi per una giornata all’insegna del benessere, del gusto e della convivialità. Non importa se sei un camminatore esperto o un principiante, l’importante è partecipare e divertirsi.

Il programma

Ore 7.30: ritrovo presso il Tendone delle Feste di Canal San Bovo.

ritrovo presso il Tendone delle Feste di Canal San Bovo. Itinerario: Caoria – colazione | Giaroni – the e biscotti | Ronco Chiesa – marendol | APSP Vanoi di Canal San Bovo – rinfresco | Prade – ristoro | Cicona | Zortea – stuzzichini | Gobbera – aperipizza | Finish: Animatori Canal San Bovo – pranzo per tutti.

Nel corso della giornata:

dalle ore 10.00 presso il Tendone delle Feste di Canal San Bovo, Tresette e Briscola, Gioco dell’Oca e Dama.

presso il Tendone delle Feste di Canal San Bovo, Tresette e Briscola, Gioco dell’Oca e Dama. Laboratori a cura dell’Ecomuseo del Vanoi

Laboratori a cura della Croce Rossa Italiana

Dalle ore 13.00: intrattenimento musicale con Gruppo Folk Musik Oberkreiner

intrattenimento musicale con Gruppo Folk Musik Oberkreiner A seguire nel pomeriggio: panini saporiti e patatine fritte e la serata continua…

Novità: Mini Staffetta fra le vie di Canal San Bovo. Info: Linda, Tel. 349-8353587 | Melissa, Tel. 346-6768543 | Tiziana, Tel. 347-7501873 | Lara, Tel. 333-9670135. Canal San Bovo , Tendone delle Feste, dalle ore 7.30 di sabato 3 maggio 2025

