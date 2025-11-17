Laboratori di manualità e letture tematiche

Laboratori di manualità e letture tematiche a cura dell’associazione “traME e TErra” dalle 20.30 alle 22 in biblioteca a Canal San Bovo

Primiero/Vanoi (Trento) – Si respira già aria di Natale nella valle del Vanoi, grazie alle iniziative organizzate, in vista del periodo più ‘dolce’ dell’anno. I laboratori di manualità saranno accompagnati da letture del periodo, in un’accogliente atmosfera invernale, in collaborazione con la biblioteca di Canal San Bovo. L’iniziativa prende il via lunedì 17 novembre e si ripeterà il 24 novembre, 1 dicembre e 15 dicembre. Per info ed iscrizioni: biblioteca di canal San Bovo tel. 0439/719990 – traME e TErra tel. 329ì8/2421955