A Cortina ci saranno dieci hotel a 5 stelle

Investimenti anche esteri nell’eredità dei Giochi, crescono i prezzi

NordEst – L’eredità dei Giochi invernali di Cortina 2026 si rifletterà anche sull’offerta turistico-alberghiera della località ampezzana, con strutture più internazionali e lussuose e prezzi più alti. È quanto emerge da un approfondimento di Dolomind, da un progetto di iniziativa di Confindustria. Nel 2027 si prevedono dieci alberghi della fascia 5 stelle/5 stelle lusso a Cortina d’Ampezzo, come risultato degli investimenti anche esteri portati dalle Olimpiadi invernali che hanno portato alla riapertura di strutture chiuse da molti anni. Tra l’anno scorso e quest’anno hanno riaperto l’Hotel Tofana e l’Hotel Ampezzo, a cui si aggiungono il restyling dell’Hotel Ancora del 2025 e l’apertura in estate di Le Graal (già Hotel Italia).

Altre aperture sono previste nel 2027. Il posizionamento della località verso una fascia premium comporterà una crescita significativa delle tariffe degli hotel di lusso: entro il 2027, una camera in un cinque stelle potrà costare tra i 600 e i 900 euro a notte, con picchi oltre i 2.000 in alta stagione. Aumenti, per quanto più contenuti, anche nelle categorie inferiori: i quattro stelle costeranno tra 280 e 500 euro, i tre stelle oscilleranno tra 150 e 300 euro.