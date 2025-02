‘Ndrangheta in Trentino, confermata la condanna per 8 imputati

Corte d’assise d’appello mantiene impianto sentenza primo grado

NordEst – La Corte d’assise d’appello di Trento, presieduta dal giudice Eugenio Gramola, ha sostanzialmente confermato la condanna prevista in primo grado per otto imputati di associazione a delinquere di tipo mafioso e sfruttamento del lavoro nell’ambito del processo seguito all’indagine “Perfido” sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel settore del porfido in Trentino. La Corte ha confermato l’impianto della sentenza di primo grado escludendo alcune contestazioni relative a fatti avvenuti prima del 4 novembre 2016.

Per alcuni le pene sono state riformate, con riduzione di alcuni mesi rispetto a quelle iniziali. La corte ha riconosciuto le spese processuali per le parti civili: i sindacati Cgil e Cisl del Trentino, la Provincia di Trento, l’avvocatura dello Stato (per il Ministero dell’interno, della difesa, per il Cdm e per il Comune di Lona Lases), i tre lavoratori cinesi e le associazioni Arci del Trentino e Libera.