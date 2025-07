Antitrust, lente su rincari skipass. Dolomiti SuperSki: massima collaborazione

Istruttoria per presunta intesa contro la concorrenza. Dolomiti Superski e i Consorzi Esercenti Impianti a fune di zona confermano di collaborare “con la massima disponibilità, trasparenza e senso di responsabilità con l’Autorità competente Agcm, fornendo pieno supporto alle attività in corso”

NordEst – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della “Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki” e dei dodici Consorzi di zona ad essa aderenti (Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones – Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena – Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia – San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba – Marmolada; Consorzio 3 Zinnen Dolomites; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme – Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria – Bressanone) per presunta violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE.

In particolare, si legge in una nota dell’Autorità garante, in base ad alcuni articoli dello Statuto feder-consortile, sembrano essere state attuate due importanti restrizioni della concorrenza: la prima riguarda la definizione, all’interno del Federconsorzio Dolomiti SuperSki, del prezzo degli skipass dei Consorzi di zona; la seconda riguarda invece i limiti, gravanti sempre sui Consorzi di zona, alla vendita dei propri skipass attraverso soggetti terzi. I funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi di zona ad esso aderenti.

Dolomiti Superski trasparenza e collaborazione

Dolomiti Superski e i Consorzi Esercenti Impianti a fune di zona confermano di collaborare “con la massima disponibilità, trasparenza e senso di responsabilità con l’Autorità competente Agcm, fornendo pieno supporto alle attività in corso”. Così in una nota Dolomiti Superski e i Consorzi Esercenti Impianti a fune di zona dopo la notizia dell’avvio di un’istruttoria dell’Antitrust. “Nel pieno rispetto dell’operato dell’Autorità, in questa fase non verranno rilasciati commenti in merito all’indagine, se non per ribadire con fermezza che il modello di Dolomiti Superski rappresenta da oltre cinquant’anni un esempio virtuoso di attività consortile.

Tale modello ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo sostenibile e alla prosperità di un ampio territorio alpino, che abbraccia tre provincie e due regioni, generando valore economico, sociale e turistico per l’intera comunità”, si legge nella nota.

In breve

Novità giudiziarie nell’inchiesta ‘Romeo’, sui presunti intrecci illeciti tra politica ed economia nell’Alto Garda. Il Tribunale del riesame ha infatti revocato gli arresti domiciliari a Vittorio Fravezzi, sostituendoli con l’obbligo di presentarsi tre volte a settimana in caserma dai Carabinieri. L’ex-senatore ed ex-sindaco di Dro potrà tornare anche a lavorare, ma con il divieto d’intrattenere rapporti con le amministrazioni di Arco, Dro e Riva del Garda.

Sono in fase di ultimazione i lavori di ammodernamento dei trampolini che ospiteranno le gare del salto con gli sci e della combinata nordica nei Giochi olimpici del prossimo febbraio in Trentino. Tutte le novità e le caratteristiche dell’impianto fiemmese saranno illustrate lunedì 14 luglio: l’appuntamento è alle 9 allo Stadio del salto Giuseppe Dal Ben di Predazzo, che dopo la parte di opere sportive già completata sarà ultimato a breve anche per la parte di rifiniture e opere accessorie.

E’ destinata a suscitare polemiche l’iniziativa di protesta contro l’overturism di un contadino della Val Gardena che ha installato un tornello a pagamento all’ingresso del sentiero che porta a un punto panoramico dal quale si possono fotografare le famose vette dolomitiche Odle. L’iniziativa è già stata bloccata dalla Provincia perché all’interno del Parco naturale Puez Odle. Qualche anno fa un contadino aveva messo un tornello per limitare l’assalto di turisti alla famosa chiesetta della val di Funes. Il nuovo caso è stato lanciato dal presidente del Cai Alto Adige, Carlo Alberto Zanella.