Natale, l’arcivescovo Tisi: “Il Bambino di Betlemme nasce nei gesti delicati di chi si prende cura”

Natale e chiusura del Giubileo, tutte le celebrazioni con l’arcivescovo Lauro. Sabato 27 tornano i Cantori della Stella. Giubileo, domenica 28 dicembre la conclusione in Diocesi

Trento – Tradizionale video-messaggio natalizio dell’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi:”Buon Natale! In questi tempi segnati da conflittualità, da guerra, da violenza, c’è il rischio di perdere la speranza. Per ritrovarla, vi invito a guardare attorno a voi, nelle vostre case. In mezzo agli amici, alle persone che incontrate. Per fortuna, il Bambino di Betlemme sta continuando a nascere nei gesti di tanti che scelgono, anziché di portar via la vita agli altri, di donarla agli altri. Il Bambino di Betlemme continua a nascere nei gesti belli e delicati di tanti che nelle situazioni più diverse escono fuori, si prendono cura degli altri e dicono: io ci sto, io ci sono. A tutti, Buon Natale”.

In breve

