Periodo natalizio: le celebrazioni nel Vanoi, a Mezzano, Imèr, Soprapieve e Sagron Mis
“Ogni comunità diventi una “casa della pace”, dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo. “Il dono che ci ha lasciato il Vescovo Lauro nella sua Visita pastorale in mezzo a noi: guardare e guardarci con gli occhi di Gesù di Nazareth”. Marcia per la Pace a Primiero, 24 dicembre 2025, vigilia di Natale. Mercoledì 24 dicembre alle 16.30 Giardino Apsp del Vanoi, anteprima Presepe Vivente che si terrà a Zortea il 28 dicembre alle 20.30. Tutti gli eventi su vivinordest.it
Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Come ogni anno, ecco gl auguri dei parroci. Auguri di Natale 2025 da don Giuseppe Da Pra. “Il dono che ci ha lasciato il Vescovo Lauro nella sua Visita pastorale in mezzo a noi: guardare e guardarci con gli occhi di Gesù di Nazareth. Il Vescovo Lauro ci ha aiutato a cogliere la bellezza e la forza di uomini e donne, piccoli e grandi che sono Vite che sanno di Vangelo” (…) Il parroco don Giuseppe, con don Bepi, don Carlo, don Gianpietro, don Ilario, don Silvio e il Diacono Alessandro.
Auguri di Buon Natale da don Augusto Pagan. “Ogni comunità diventi una casa della pace, dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo (…) Che la luce della Parola che si fa carne alimenti la Speranza nei nostri cuori”. Don Augusto.
Calendario delle Celebrazioni in ordine di data
Periodo natalizio – Comunità del Vanoi – Mezzano, Imer – Soprapieve
(da dicembre 2025 all’11 gennaio 2026)
Martedì 23 dicembre
- 8.00 – Santa Messa, Mezzano (Oratorio)
- 18.00 – Santa Messa, Fiera – Madonna dell’Aiuto, Siror
- 20.00 – Novena di Natale, Fiera (Arcipretale)
Mercoledì 24 dicembre – Vigilia di Natale
- 20.00 – Santa Messa della Notte, Ronco (Vanoi)
- 21.00 – Transacqua, partenza Fiaccolata per la Pace
- 21.30 – Santa Messa, Sagron
- 22.00 – Santa Messa della Notte, Caoria (Vanoi)
- 22.00 – Santa Messa della Notte, Mezzano
- 22.00 – Veglia di preghiera (Kalenda), Fiera (Arcipretale)
- 22.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine
- 22.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale)
- 22.30 – Santa Messa, San Martino di Castrozza
- NON sono celebrate messe a mezzanotte.
Giovedì 25 dicembre – Natale del Signore
- 9.00 – Santa Messa, Siror
- 9.30 – Santa Messa, Casa di Riposo San Giuseppe
- 10.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza
- 10.30 – Santa Messa del Giorno, Prade (Vanoi)
- 10.30 – Santa Messa del Giorno, Imèr
- 10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Tonadico
- 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine
- 16.00 – Santa Messa, Casa di Riposo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa del Giorno, Canal San Bovo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Transacqua
Venerdì 26 dicembre – Santo Stefano
- 10.30 – Santa Messa, Gobbera (Vanoi)
- 10.30 – Santa Messa, Mezzano
- 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale)
- 18.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine
Sabato 27 dicembre
- 10.00 – Santa Messa, Casa di Riposo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa vigiliare, Imèr
- 18.00 – Santa Messa prefestiva, Fiera (Arcipretale)
- 18.00 – Santa Messa prefestiva, San Martino di Castrozza
Domenica 28 dicembre – Santa Famiglia
- 9.00 – Santa Messa, Zortea (Vanoi)
- 9.00 – Santa Messa, Mis – Siror
- 10.30 – Santa Messa della Comunità, Mezzano
- 10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Tonadico
- 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine
- 17.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza
- 18.00 – Santa Messa, Canal San Bovo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Transacqua
Lunedì 29 dicembre
- 18.00 – Santa Messa, Imèr (Canonica)
- 18.00 – Santa Messa, Fiera – Madonna dell’Aiuto
- 18.00 – Santa Messa, Transacqua
Martedì 30 dicembre
- 8.00 – Santa Messa, Mezzano (Oratorio)
- 9.30 – Te Deum, Casa di Riposo San Giuseppe
- 18.00 – Santa Messa, Fiera – Madonna dell’Aiuto, Siror
Mercoledì 31 dicembre – San Silvestro
- 10.00 – Santa Messa, Santuario di San Silvestro
- 16.00 – Te Deum, Siror – Transacqua
- 18.00 – Te Deum, Canal San Bovo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa vigiliare con Te Deum, Imèr
- 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Tonadico
Giovedì 1° gennaio 2026 – Maria SS. Madre di Dio
- 9.00 – Santa Messa, Siror – Sagron
- 10.30 – Santa Messa della Comunità, Mezzano
- 10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Tonadico
- 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine
- 17.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza
- 18.00 – Santa Messa, Canal San Bovo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Transacqua
Venerdì 2 gennaio
- 18.00 – Santa Messa, Fiera – Madonna dell’Aiuto, Tonadico
Sabato 3 gennaio
- 10.00 – Santa Messa, Casa di Riposo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa vigiliare, Imèr
- 18.00 – Santa Messa prefestiva, Fiera (Arcipretale)
- 18.00 – Santa Messa prefestiva, San Martino di Castrozza
Domenica 4 gennaio – II Domenica dopo Natale
- 9.00 – Santa Messa, Ronco (Vanoi)
- 9.00 – Santa Messa, Mis – Siror
- 10.30 – Santa Messa della Comunità, Mezzano
- 10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Tonadico
- 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine
- 17.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza
- 18.00 – Santa Messa, Canal San Bovo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Transacqua
Lunedì 5 gennaio
- 9.30 – Santa Messa, Casa di Riposo San Giuseppe
- 18.00 – Santa Messa vigiliare, Imèr
- 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale)
Benedizione dell’incenso
Martedì 6 gennaio – Epifania del Signore
- 9.00 – Santa Messa, Sagron – Siror
- 10.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza
- 10.30 – Santa Messa della Comunità e Benedizione dei Bambini, Mezzano
- 10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Tonadico
- 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine
- 14.30 – Benedizione dei bambini, Fiera (Arcipretale)
- 18.00 – Santa Messa, Canal San Bovo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa, Transacqua
Sabato 10 gennaio
- 10.00 – Santa Messa, Casa di Riposo (Vanoi)
- 18.00 – Santa Messa vigiliare, Imèr
Domenica 11 gennaio – Battesimo del Signore
- 9.00 – Santa Messa, Prade (Vanoi)
- 10.30 – Santa Messa della Comunità, Mezzano
- 18.00 – Santa Messa, Canal San Bovo (Vanoi)