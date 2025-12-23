Periodo natalizio: le celebrazioni nel Vanoi, a Mezzano, Imèr, Soprapieve e Sagron Mis

“Ogni comunità diventi una “casa della pace”, dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo. “Il dono che ci ha lasciato il Vescovo Lauro nella sua Visita pastorale in mezzo a noi: guardare e guardarci con gli occhi di Gesù di Nazareth”. Marcia per la Pace a Primiero, 24 dicembre 2025, vigilia di Natale. Mercoledì 24 dicembre alle 16.30 Giardino Apsp del Vanoi, anteprima Presepe Vivente che si terrà a Zortea il 28 dicembre alle 20.30. Tutti gli eventi su vivinordest.it

Foto Parrocchie Primiero Vanoi

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Come ogni anno, ecco gl auguri dei parroci. Auguri di Natale 2025 da don Giuseppe Da Pra. “Il dono che ci ha lasciato il Vescovo Lauro nella sua Visita pastorale in mezzo a noi: guardare e guardarci con gli occhi di Gesù di Nazareth. Il Vescovo Lauro ci ha aiutato a cogliere la bellezza e la forza di uomini e donne, piccoli e grandi che sono Vite che sanno di Vangelo” (…) Il parroco don Giuseppe, con don Bepi, don Carlo, don Gianpietro, don Ilario, don Silvio e il Diacono Alessandro.

Auguri di Buon Natale da don Augusto Pagan. “Ogni comunità diventi una casa della pace, dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo (…) Che la luce della Parola che si fa carne alimenti la Speranza nei nostri cuori”. Don Augusto.

Calendario delle Celebrazioni in ordine di data

Periodo natalizio – Comunità del Vanoi – Mezzano, Imer – Soprapieve

(da dicembre 2025 all’11 gennaio 2026)

Martedì 23 dicembre

8.00 – Santa Messa, Mezzano (Oratorio)

18.00 – Santa Messa, Fiera – Madonna dell’Aiuto , Siror

, Siror 20.00 – Novena di Natale, Fiera (Arcipretale)

Mercoledì 24 dicembre – Vigilia di Natale

20.00 – Santa Messa della Notte, Ronco (Vanoi)

(Vanoi) 21.00 – Transacqua , partenza Fiaccolata per la Pace

, partenza Fiaccolata per la Pace 21.30 – Santa Messa, Sagron

22.00 – Santa Messa della Notte, Caoria (Vanoi)

(Vanoi) 22.00 – Santa Messa della Notte, Mezzano

22.00 – Veglia di preghiera (Kalenda), Fiera (Arcipretale)

22.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine

22.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale)

22.30 – Santa Messa, San Martino di Castrozza

NON sono celebrate messe a mezzanotte.

Giovedì 25 dicembre – Natale del Signore

9.00 – Santa Messa, Siror

9.30 – Santa Messa, Casa di Riposo San Giuseppe

10.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza

10.30 – Santa Messa del Giorno, Prade (Vanoi)

(Vanoi) 10.30 – Santa Messa del Giorno, Imèr

10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale) , Tonadico

, Tonadico 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine

16.00 – Santa Messa, Casa di Riposo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa del Giorno, Canal San Bovo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Transacqua

Venerdì 26 dicembre – Santo Stefano

10.30 – Santa Messa, Gobbera (Vanoi)

(Vanoi) 10.30 – Santa Messa, Mezzano

18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale)

18.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine

Sabato 27 dicembre

10.00 – Santa Messa, Casa di Riposo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa vigiliare, Imèr

18.00 – Santa Messa prefestiva, Fiera (Arcipretale)

18.00 – Santa Messa prefestiva, San Martino di Castrozza

Domenica 28 dicembre – Santa Famiglia

9.00 – Santa Messa, Zortea (Vanoi)

(Vanoi) 9.00 – Santa Messa, Mis – Siror

10.30 – Santa Messa della Comunità, Mezzano

10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale) , Tonadico

, Tonadico 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine

17.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza

18.00 – Santa Messa, Canal San Bovo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Transacqua

Lunedì 29 dicembre

18.00 – Santa Messa, Imèr (Canonica)

18.00 – Santa Messa, Fiera – Madonna dell’Aiuto

18.00 – Santa Messa, Transacqua

Martedì 30 dicembre

8.00 – Santa Messa, Mezzano (Oratorio)

9.30 – Te Deum, Casa di Riposo San Giuseppe

18.00 – Santa Messa, Fiera – Madonna dell’Aiuto, Siror

Mercoledì 31 dicembre – San Silvestro

10.00 – Santa Messa, Santuario di San Silvestro

16.00 – Te Deum, Siror – Transacqua

18.00 – Te Deum, Canal San Bovo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa vigiliare con Te Deum, Imèr

18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Tonadico

Giovedì 1° gennaio 2026 – Maria SS. Madre di Dio

9.00 – Santa Messa, Siror – Sagron

10.30 – Santa Messa della Comunità, Mezzano

10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale) , Tonadico

, Tonadico 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine

17.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza

18.00 – Santa Messa, Canal San Bovo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Transacqua

Venerdì 2 gennaio

18.00 – Santa Messa, Fiera – Madonna dell’Aiuto, Tonadico

Sabato 3 gennaio

10.00 – Santa Messa, Casa di Riposo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa vigiliare, Imèr

18.00 – Santa Messa prefestiva, Fiera (Arcipretale)

18.00 – Santa Messa prefestiva, San Martino di Castrozza

Domenica 4 gennaio – II Domenica dopo Natale

9.00 – Santa Messa, Ronco (Vanoi)

(Vanoi) 9.00 – Santa Messa, Mis – Siror

10.30 – Santa Messa della Comunità, Mezzano

10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale) , Tonadico

, Tonadico 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine

17.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza

18.00 – Santa Messa, Canal San Bovo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale), Transacqua

Lunedì 5 gennaio

9.30 – Santa Messa, Casa di Riposo San Giuseppe

18.00 – Santa Messa vigiliare, Imèr

18.00 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale)

Benedizione dell’incenso

Martedì 6 gennaio – Epifania del Signore

9.00 – Santa Messa, Sagron – Siror

10.00 – Santa Messa, San Martino di Castrozza

10.30 – Santa Messa della Comunità e Benedizione dei Bambini, Mezzano

10.30 – Santa Messa, Fiera (Arcipretale) , Tonadico

, Tonadico 11.00 – Santa Messa, Monastero Cappuccine

14.30 – Benedizione dei bambini, Fiera (Arcipretale)

18.00 – Santa Messa, Canal San Bovo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa, Transacqua

Sabato 10 gennaio

10.00 – Santa Messa, Casa di Riposo (Vanoi)

(Vanoi) 18.00 – Santa Messa vigiliare, Imèr

Domenica 11 gennaio – Battesimo del Signore