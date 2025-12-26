Molto lavoro anche per i sanitari sulle piste e per l’elisoccorso

A San Michele incendio alle 2 nella notte fra il 25 ed il 26 dicembre, cinque persone fuori casa. Nessun ferito

San Michele all’Adige (Trento) – I volontari della zona, hanno lavorato per diverse ore, prima di domare il rogo. Le fiamme si sono sviluppate velocemente al pianterreno, fuori casa una famiglia di 5 persone che è stata evacuata dia vigili del fuoco. Nessuno è rimasto intossicato o ferito.

L’incendio, molto probabilmente, è partito da un apparecchio elettronico. Sul posto i vigili del fuoco del paese, i permanenti di Trento, i corpi dei volontari di Mezzocorona, Mezzolombardo che prima hanno fatto uscire e messo in sicurezza la famiglia poi si sono occupati dello spegnimento dell’incendio. Ad allertare i volontari, il padre che aveva avvertito l’odore acre del fumo ed avvertito i soccorsi. L’intervento è durato fino alle 6 del mattino, l’appartamento è attualmente inagibile. Nessun danno per le abitazioni limitrofe.

In breve

In altre zone del Trentino si sono registrati anche interventi per canne fumarie surriscaldate o per principio d’incendio in alcuni casi, senza gravi conseguenze. A Primiero San Martino di Castrozza, doppio intervento dell’elisoccorso per due diverse emergenze sanitarie nel giorno di Natale, con il supporto dei vigili dle fuoco della zona.