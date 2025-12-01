Tra le irregolarità emerse alimenti scaduti, carenze igieniche e mancata indicazione degli allergeni

Sei infrazioni amministrative e 38 kg di alimenti sequestrati: è il bilancio dei controlli del NAS, il Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri, negli esercizi di ristorazione di Trento e provincia nel fine settimana del 29 e 30 novembre

Trento – Dopo controlli su otto esercizi tra hotel, ristoranti, pizzerie e bar, quattro sono stati sanzionati per irregolarità nella gestione degli alimenti, carenze nei requisiti igienico-sanitari delle strutture e nella corretta indicazione degli allergeni nei menù. In particolare, in un ristorante della Valsugana e in un albergo di Trento sono stati rinvenuti rispettivamente 20 e 18 chilogrammi di cibo scaduto, non più idoneo alla somministrazione. Le sanzioni complessive inflitte ammontano a 18mila euro.