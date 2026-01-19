Cinque le denunce e quasi 288.000 euro di sanzioni

Quasi 400 multe, 387 per la precisione, per un totale di circa 288.000 euro, 128 quintali di alimenti sequestrati e 140 segnalazioni di esercenti alle autorità competenti

Trento – E’ il bilancio di un anno di attività, il 2025 del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri di Trento. I militari hanno rilevato “gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli Haccp e la vendita di prodotti scaduti” e potenzialmente nocivi. Tra gli alimenti sequestrati ci sono carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno: la misura è stata resa necessaria perché erano “privi di tracciabilità, conservati in condizioni inadeguate o giudicati pericolosi per la salute”.

In tre casi è scattata anche la sospensione o chiusura immediata dell’attività “a causa di deficit strutturali e igienici insostenibili”. Cinque le denunce all’autorità giudiziaria per reati che vanno dalla frode in commercio alla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

In breve

Arresti domiciliari per uno straniero 25enne trovato nei giorni scorsi dai Carabinieri in possesso di oltre 1,3 kg di hashish nell’ambito di servizi destinati alla repressione dei reati relativi alle sostanze stupefacenti. Il giovane, così una nota dell’Arma, impiegava la propria abitazione per il confezionamento della droga: “Ciò che ha catturato l’attenzione dei militari e che ha dato il via alle indagini, è stato l’insolito aroma erboso, particolarmente pungente, emesso da una finestra di un’abitazione situata nelle vie del centro storico di Merano”.