Nel 2025 in Alto Adige quasi 50.000 euro in più rispetto al Trentino sui mutui

Oltre il 94% ha optato per il tasso fisso

Trento/Bolzano – Lo scorso anno la durata media di un mutuo in Trentino Alto Adige è stata di 24 anni (due mesi in più rispetto al 2024), ma in provincia Bolzano lo hanno richiesto persone leggermente più giovani (38 anni e undici mesi, contro i 39,5 del Trentino), ma per un importo superiore. Lo rivela un’analisi dell’Osservatorio della piattaforma mutuionline.it, che ha anche accertato che in regione nel 2025 il Tan medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentuale. Nel giro di un anno in Trentino Alto Adige l’importo medio richiesto è passato da 183.700 euro a 184.70. Il valore medio degli immobili oggetto dell’investimento finanziato è invece sceso da 322.400 a 312.600.

Nel 2025 il 55,9% dei richiedenti ha acceso un mutuo per finanziare l’acquisto della prima casa, mentre il 7,6% del totale lo ha fatto per comprarne una seconda. Oltre il 94% ha optato per il tasso fisso. Nel dettaglio, in Alto Adige gli importi finanziati sono stati mediamente di poco inferiori ai 214.200 euro per acquisti di immobili del valore medio di oltre 372.200 euro, un dato di quasi 100.000 euro superiore rispetto a Trento (277.348), dove i mutui avevano un controvalore di 167.264.