Mutui casa in regione: +29% in Alto Adige e +24% in Trentino

Analisi della Kìron sui primi 9 mesei del 2025 basata su dati di Bankitalia

Trento/Bolzano – Nel terzo trimestre dello scorso anno alle famiglie del Trentino Alto Adige sono stati concessi finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per un totale di 275,6 milioni di euro: le erogazioni sono lievitate del 26,8% pari ad un controvalore di 58,3 milioni di euro. Lo conferma Kìron spa (gruppo Tecnocasa), che ha analizato il “Report Banche e istituzioni finanziarie”, aggiornato e pubblicato dalla Banca d’Italia lo scorso dicembre. Con la sua popolazione inferiore a 1,1 milioni di abitanti, sulla base di questo parametro la regione è 12/a in Italia con una incidenza del 2,15%. Tra luglio e settembre, in provincia di Bolzano sono stati erogati 151,2 milioni di euro, il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il totale dei finanziamenti dei primi nove mesi ammonta a 419,3 milioni (+28,9%). In provincia di Trento, i mutui concessi nel terzo trimestre hanno raggiunto un volume di 124,4 milioni di euro (+13,5%), mentre fra gennaio e settembre sono cresciuti del 24,3% (348,4 milioni). Il 2026 era “partito con le migliori condizioni per essere un periodo di transizione verso un equilibrio più sostenibile del mercato del credito immobiliare”, tuttavia “dovrà fare i conti nei prossimi mesi con gli effetti prodotti dal nuovo conflitto bellico, sia in termini di aumento dei costi dei mutui, sia per il possibile ridimensionamento della capacità di spesa dei clienti”, osserva Kìron.