Due gravi incidenti in poche ore in montagna

Escursionista tedesco classe 1995 precipita per 200 metri e perde la vita a Riva del Garda. È la quindicesima vittima sulle montagne trentine dall’inizio dell’anno. Grave un’escursionista classe 1973 precipitata dal sentiero in val di Rabbi

Trento – Un escursionista tedesco classe 1995 è precipitato nel pomeriggio di giovedì dal sentiero 418 o “dei Crazidei” che dalla Cima SAT porta a Riva del Garda. Il giovane, che faceva parte di una comitiva composta da altri tre coetanei, stava rientrando a valle dopo aver percorso la Ferrata dell’Amicizia, quando è scivolato su uno dei passaggi più esposti del ripido sentiero, precipitando per circa duecento metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno alle 15 da parte dei compagni che erano con lui. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre due operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola per coadiuvare nelle operazioni. Il velivolo si è subito portato sul posto, verricellando il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, il cui medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’escursionista. L’elicottero si è quindi spostato in piazzola per recuperare a bordo i due soccorritori precedentemente attivatisi, verricellandone uno nei pressi della salma, in aiuto al tecnico di elisoccorso e all’equipe sanitaria, e l’altro nel punto più a monte dove si trovavano gli amici, visibilmente sotto shock, che sono stati accompagnati nuovamente in cima per poi raggiungere di lì un luogo più idoneo al loro successivo imbarco in elicottero. Ottenuto il nulla osta dalle autorità alla rimozione della salma, il corpo del giovane è stato elitrasportato a Riva del Garda.

Grave caduta in val di Rabbi

Un’escursionista classe 1973 residente a Rabbi è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di giovedì in seguito ad una caduta lungo il sentiero che scende dalle cascate del Valorz (Val di Rabbi). La donna si trovava in una comitiva di altre cinque persone quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è precipitata per una settantina di metri dal sentiero, arrestando la propria caduta in una zona di rovi e pietrame. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17 da parte degli altri membri del gruppo, uno dei quali nel frattempo è riuscito anche a raggiungerla e a sostenerla nell’attesa che arrivassero i soccorsi.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione di Rabbi del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. Il velivolo ha subito sbarcato sul luogo dell’incidente il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, per poi provvedere al trasporto sul target anche di due soccorritori della Stazione, chiamati a coadiuvare nelle operazioni di spinalizzazione della paziente. La donna è stata dunque elitrasportata in gravi condizioni dapprima in piazzola a Rabbi, dove il medico ha trovato un luogo più idoneo al proseguio delle prime cure del caso, ed infine all’ospedale Santa Chiara di Trento.