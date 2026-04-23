Gli scatti di Augusto Mazzurana in mostra a Primiero

Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio visivo tra montagne, mare e luce

Augusto Mazzurana

Primiero (Trento) – Nella serata di venerdì 24 aprile alle 20:30, il Palazzo delle Miniere a Primiero, aprirà le sue porte per il vernissage della mostra “Movimento”, personale del fotografo locale, Augusto Mazzurana. Un appuntamento che promette di catturare l’essenza del paesaggio naturale in tutte le sue sfumature. Per chi ama la fotografia di paesaggio, per chi cerca ispirazione, o semplicemente per chi desidera lasciarsi trasportare dalla bellezza di un paesaggio: “Movimento” è un invito a rallentare e ad osservare il mondo con occhi nuovi.

Movimento non è solo il nome della mostra: è il filo conduttore che lega ogni opera esposta. Dalle vette dolomitiche avvolte nella luce del tramonto, ai riflessi cangianti del mare al crepuscolo, fino ai silenzi ovattati dei paesaggi innevati — ogni immagine cattura quell’attimo in cui la natura sembra respirare, trasformarsi, muoversi. Dopo il vernissage inaugurale, la mostra sarà aperta al pubblico: