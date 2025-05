Weekend tragico in Trentino Alto Adige: due incidente con due vittime

Un uomo di 36 anni, Federico Dantone, stava salendo verso passo Fedaia quando su un tornante ha perso il controllo del mezzo, è morto dopo una caduta in moto, in Trentino. Lukas Mayr, 24 anni, è rimasto intrappolato nelle lamiere della sua auto. Inutili per lui i soccorsi e i tentativi di rianimazione. Ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 23 di sabato

Trento/Bolzano – Un uomo di 36 anni, Federico Dantone, stava salendo verso passo Fedaia quando su un tornante ha perso il controllo del mezzo, è morto dopo una caduta in moto, in Trentino. L’incidente si è verificato poco dopo le 11 sulla statale 641, tra Alba di Canazei ed il valico. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri, il motociclista, residente in zona, avrebbe perso aderenza mentre affrontava un tornante cadendo poi rovinosamente sull’asfalto. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari della zona ed il personale sanitario e l’elicottero di soccorso.

L’incidente in Alto Adige

Lukas Mayr, 24 anni, è rimasto intrappolato nelle lamiere della sua auto. Inutili per lui i soccorsi e i tentativi di rianimazione. Ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 23 di sabato sulla strada del sole, a poca distanza da Falzes, in val Pusteria, in Alto Adige. Pare che l’auto con a bordo la giovane vittima sia uscita dalla carreggiata centrando un albero dopo una sbandata, forse dovuta all’eccessiva velocità. Sul posto, oltre al personale sanitario della Croce Bianca, sono intervenuti i Carabinieri ed i vigili del fuoco di Brunico e Stegona, che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere accartocciate.