Morto a 11 anni, dopo caduta nel lago di Molveno durante gita in barca

Inutili i tentativi di rianimazione

Molveno (Trento) – E’ morto in ospedale a Trento il bambino 12enne di origini pakistane che era in condizioni gravissime dopo esser caduto nel lago di Molveno. Il bambino, assieme alla famiglia, aveva fatto una gita in barca sul lago e, arrivato agli ormeggi, si sono perse le sue tracce. Il corpo del piccolo è stato recuperato dopo dai sommozzatori. Le condizioni del piccolo sono subito apparse gravissime.

In breve

Dopo i colpi a Mezzano e Imèr, un’altra auto è stata rubata a San Martino di Castrozza. La vettura, era parcheggiata all’esterno di un Hotel di San Martino, si tratta di una Skoda Yeti bianca. Su Facebook è stato pubblicato un appello in cui si invita chiunque a segnalare la presenza di questa auto in qualsiasi luogo.

Una cordata di alpinisti veneti è stata soccorsa nei giorni scorsi sullo spigolo Delvecchio al Campanile Pradidali nelle Pale di San Martino (Primiero). La cordata si trovava al primo tiro di corda quando il primo di cordata, un uomo del 1986 residente a Schio (VI), è caduto riportando un trauma all’arto inferiore. La compagna, sempre del 1986 e residente a Mirano (VE), veniva colpita da un sasso riportando una leggera ferita alla gamba. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 800 112 000 è arrivata intorno alle 12:30. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero per i soccorsi in zona.