‘Avrei voluto vivere almeno un’ora di questi giorni con te’

È morta la nonna di Alberto Stefani, il presidente eletto del Veneto

NordEst – L’esponente leghista le era molto legato, al punto da rivolgerle un pensiero nell’avvio della conferenza stampa con cui lunedì, a urne chiuse, aveva celebrato la vittoria delle Regionali. Nonna Paola era stata male la sera di domenica, mentre erano in corso le elezioni. “Il destino ha scelto così, un po’ all’improvviso, proprio in una delle notti più importanti della mia vita – ha scritto sui social Stefani -. Oggi che le ultime speranze sono finite, voglio ringraziarti per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d’animo, dell’umiltà, della semplicità, della concretezza. Avrei voluto vivere almeno un’ora di questi giorni con te e farò fatica a capacitarmi di questo. Ma so che mi accompagnerai in questo nuovo viaggio, così come hai voluto accompagnarmi con il tuo voto ed il tuo sorriso poco prima di non vederci più”.