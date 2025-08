Monte Cavallo, un anziano escursionista precipita e muore

Tragedia sopra Vipiteno: durante una gita in famiglia perde la vita Robert Pellegrini, 79enne di Valdaora. È caduto da un tratto esposto del sentiero numero 24. Molti i soccorsi in quota in questi giorni in tutto il NordEst

(ph Bergrettung Sterzing)

Bolzano – Un escursionista altoatesino di 79 anni è morto dopo essere precipitato mentre stava percorrendo insieme alla famiglia il sentiero numero 24 che dalla croce di Monte Cavallo, la montagna sopra Vipiteno, porta alla forcella verso Cime Bianche di Telves. Robert Pellegrini era nato e viveva a Valdaora, nella vicina Val Pusteria.

Stando alle prime informazioni dei soccorritori giunti sul posto, l’uomo è scivolato in un tratto esposto del sentiero cadendo poi nel vuoto per circa 200 metri. Chiamati dai parenti, sono arrivati gli uomini del soccorso alpino di Vipiteno di AVS e CAI. Uno di loro è stato calato con l’elicottero di soccorso Pelikan 2, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. Il medico d’urgenza ne ha constatato la morte e la salma è stata portata a valle dai militari della Guardia di Finanza.

In breve

Domenica in mattinata, sulla strada di passo Rombo. Un 53enne tedesco di Würzburg è caduto con la sua moto alla tredicesima curva, riportando ferite al viso e alla testa. Il motociclista stava scendendo quando, prima del bivio per Corvara in Passiria (Frazione di Moso), si è scontrato con un’auto che proveniva in senso contrario e che stava salendo verso il passo. La vittima faceva parte di un gruppo di motociclisti. Sono intervenuti la Croce Bianca della Val Passiria, il soccorso alpino e i vigili del fuoco volontari di Corvara e l’elicottero di soccorso Pelikan 3, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Merano. Sul posto anche i Carabinieri.