Le nuove regole scattano a livello nazionale dal 16 maggio

Dal prossimo 16 maggio scattano in tutta Italia le nuove regole per i monopattini elettrici, che dovranno essere obbligatoriamente dotati di contrassegno identificativo, assicurazione e casco

NordEst – Le disposizioni, valide anche in Alto Adige, puntano a incrementare la sicurezza stradale e la tracciabilità dei mezzi. Per ottenere il contrassegno adesivo, i proprietari potranno rivolgersi alle agenzie di pratiche auto o procedere autonomamente sul Portale dell’Automobilista. In quest’ultimo caso, il pagamento (circa 35 euro tra diritti di motorizzazione e bolli) andrà effettuato tramite pagoPA a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, con successivo ritiro fisico del tagliando presso gli uffici della Motorizzazione. La targa dovrà essere applicata in modo visibile sul retro o sul piantone dello sterzo. Le nuove norme introducono inoltre l’obbligo generalizzato di copertura assicurativa e l’uso del casco per tutti i conducenti.

Come e dove richiedere la targa

In base a tale provvedimento potranno accedere alla piattaforma i cittadini, tramite Spid di secondo livello o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell’automobilista, legali rappresentanti o persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese, personale degli studi di consulenza automobilistica. Su tale piattaforma sarà possibile presentare istanza per il rilascio della targa, prenotare il ritiro del contrassegno presso gli uffici della Motorizzazione o degli studi di consulenza automobilistica, comunicare furti o smarrimenti della targa o richiederne la cancellazione.

Il contrassegno identificativo dei monopattini non sarà legato al mezzo, ma al proprietario, attraverso l’associazione tra i codici della targa e il codice fiscale del richiedente, e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. Il costo della targa (da pagare tramite sistema PagoPa) è fissato in 8,66 euro, di cui 5,03 euro per il costo di produzione, 1,11 euro per l’Iva, 2,52 euro quale quota di maggiorazione destinata alle attività finanziate dall’art. 208, comma 2, Codice della strada (formazione, segnaletica, sicurezza stradale).

Obbligo assicurazione e costo

Con l’entrata in vigore della targa scatterà anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini – analizza ancora Assoutenti – Il nuovo Codice della strada varato a fine 2024 prevede infatti che “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile”.

Una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, e il cui costo varia dai 25 ai 150 euro all’anno, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di targa o di assicurazione, il proprietario del monopattino incorre in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro.

“Auspichiamo che dopo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per i monopattini non si ripeta la speculazione e la discriminazione territoriale, e che i premi assicurativi siano uguali in tutta Italia, anche perché tali mezzi rappresentano una storia nuova, e nulla giustificherebbe rischi diversi per regioni o province diverse”, afferma il presidente Gabriele Melluso.

In breve

Mobilità, Trentino attrattivo nei confronti delle altre regioni

Formazione infermieri e o.s.s Trentino, passa la norma Cia-Zanella

Question time Trento: sicurezza, sanità, cantieri e lavoro al centro del confronto

Nomina e mozioni in Consiglio provinciale a Trento

Si avvia al termine il servizio di bike sharing provinciale “e.motion”, raggiunti gli obiettivi previsti