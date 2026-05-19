Mondiali di ciclismo 2031 in Trentino: nasce il Comitato organizzatore

La Prima Commissione del Consiglio provinciale di Trento ha affrontato anche la proposta di delibera relativa ai Mondiali di ciclismo del 2031. Via libera unanime anche al ddl 83 sull’esenzione IMIS per il Terzo settore dopo l’audizione del Consiglio delle autonomie locali

Trento – Lo schema è stato illustrato dal dirigente del Servizio sport Romano Stanchina, che ha definito l’evento “una sorta di Olimpiade del ciclismo”, ricordando che si tratterà della terza edizione di questo nuovo format mondiale. Stanchina ha spiegato che la delibera riguarda la costituzione del Comitato organizzatore l’individuazione degli enti promotori: “Provincia, Federazione ciclismo e Governo”, lasciando “aperta la

porta alla Regione Veneto”, anche in prospettiva della possibile realizzazione della pista di Spresiano. Il dirigente ha ricordato che la candidatura trentina è stata avanzata nell’agosto 2025 con la firma di un contratto vincolante, mentre l’assegnazione ufficiale è arrivata nel settembre successivo. Nel presentare i numeri dell’evento, Stanchina ha parlato di oltre 200 titoli mondiali assegnati, più di 10mila atleti provenienti da 202 nazioni, circa 400 mila visitatori attesi e un indotto stimato superiore ai 200 milioni di euro.

“Ci siamo presentati con la specializzazione nel ciclismo come vocazione del nostro territorio e per la capacità organizzativa dimostrata negli ultimi anni”, ha spiegato, citando tra gli esempi la Mountain Bike in Val di Sole. Il budget previsto è di circa 60 milioni di euro: “La Provincia si è premurata della copertura totale, ma chiederemo anche il contributo del Governo, che per i grandi eventi dovrebbe essere dai cinque milioni in su”. Nel dibattito la consigliera Mariachiara Franzoia (Pd del Trentino) ha chiesto chiarimenti sulla distribuzione territoriale delle gare. Francesco Valduga (Campobase) ha invece posto il tema di un possibile velodromo in Trentino, ipotizzando una collocazione nell’area di Trento. Stanchina ha risposto che l’obiettivo è coinvolgere diversi territori del Trentino, ricordando gli eventi internazionali già ospitati in Val di Sole, Val di Fassa e Primiero. Sul velodromo ha precisato che la candidatura prevede l’utilizzo della struttura di Spresiano, già in fase di realizzazione, pur riconoscendo che “è una domanda che c’è sul territorio e che si lascia una porta aperta per dare risposta”. Ha inoltre confermato la realizzazione di un nuovo palazzetto, “del quale c’è bisogno”. Paolo Zanella (Pd del Trentino) ha chiesto chiarimenti sulla composizione del Consiglio direttivo del Comitato organizzatore. Stanchina ha spiegato che la composizione è definita dalla legge e che “certamente la presidenza andrà al Trentino”. La proposta di delibera è stata infine approvata all’unanimità.

In breve

IMIS e nomine: altri temi in I^ Commissione

Cammini trentini, proposta di legge per rilanciare turismo lento e mobilità dolce. Via libera unanime al ddl 83 sull’esenzione IMIS per il Terzo settore dopo l’audizione del Consiglio delle autonomie locali. Pareri favorevoli infine sulle nomine per APRaN e Fondazione don Guetti.