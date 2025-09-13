Battocletti “anche io incredula della gara che ho fatto”

Il governatore trentino Fugatti: “Nadia una delle migliori atlete a livello mondiale”

[ ph Francesca Grana / Fidal ]

NordEst – adia Battocletti ha conquistato l’argento nei 10mila metri ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. L’azzurra ha corso in 30’38”23, stabilendo il nuovo record italiano. Oro alla keniana Beatrice Chebet.

La trentina sull’argento, “Sto vivendo un sogno. Ora i 5mila”

“Sto vivendo un sogno. Ho capito l’atleta che sono, e di conseguenza tutto il mio staff e la famiglia. Sono ancora incredula della gara che sono riuscita a fare”. Lo afferma Nadia Battocletti, ai microfoni della Rai, commendando l’argento conquistato nei 10mila metri ai Mondiali di atletica di Tokyo.

“E’ stata una gara dura – spiega l’atleta azzurra -. Sapevano che non dovevano portarmi all’ultimo” e hanno spinto molto ma “papà mi ha detto: “Ti porteranno a dura prova ma ricordati che sarà dura anche per loro”. Mi sembra di vivere un sogno.

Ringrazio tutti. Volevo cambiare le lacrime di Budapest, sono ancora lacrime ma stavolta sono di gioia. Devo ancora capire quello che ho fatto. Gli atleti che arrivano alle Olimpiadi e che vincevano le medaglie li guardavo da qui giù, ora sono tra loro – conclude – Giovedì ci sono i 5mila mi concentro”.

I complimenti della Provincia

La Provincia autonoma di Trento esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto da Nadia, che, dopo l’argento sui 10.000 metri alle olimpiadi di Parigi lo scorso anno, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati mondiali sulla stessa distanza, confermandosi tra le atlete più forti a livello internazionale. “Con questa straordinaria medaglia d’argento – sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – Nadia ha dimostrato di essere una delle migliori atlete a livello mondiale e di competere con le più grandi campionesse del panorama internazionale. Il suo talento e la sua determinazione ci riempiono d’orgoglio e ci regalano emozioni che resteranno nella storia dello sport trentino e italiano”. Alle sue parole si aggiunge il commento dell’assessore provinciale allo sport, Mattia Gottardi: “Questo argento mondiale è il riconoscimento di un percorso sportivo di altissimo livello. Lo sport trentino è orgoglioso di Nadia, che rappresenta con coraggio e dedizione la nostra terra sulle piste di tutto il mondo. Il suo successo è un incoraggiamento per le nuove generazioni a credere nei propri sogni e a coltivarli con tenacia”.

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini afferma: “Semplicemente fantastica la cavalcata di Nadia Battocletti a Tokyo. Ancora una volta una medaglia pesantissima arriva in Trentino, a impreziosire una terra che ama l’impegno e la pratica sportiva. La fondista di Cavareno ha subito salutato il suo paese, con commozione. A nome di tutto il Consiglio provinciale, le migliori congratulazioni e mille auguri per la gara dei 5.000 metri, che estendo anche agli altri atleti trentini impegnati ai mondiali di atletica leggera”.