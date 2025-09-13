Mithos Primiero Vanoi, buona la gara pre mondiale 2026 con Paez e Peretti sul podio

La quinta Mythos Primiero Vanoi è stata una parata di stelle, un vero anticipo “Mondiale”. Gara maschile che ha visto trionfare il colombiano Leonardo Paez su Diego Rosa e Dario Cherchi, mentre nella prova femminile dominio per Claudia Peretti su Giorgia Marchet e Debora Piana.

Primiero (Trento) – Dopo una sfida dura, intensa e mozzafiato, ecco i protagonisti che hanno scritto il loro nome nell’albo della della Mythos Primiero Vanoi 2025. Ottimo test pre Mondiale UCI Mountain bike Marathon 2026.. Oltre 700 gli atleti complessivamente al via (ph Mithos). La gara prevedeva i percorsi Marathon, di 82 km per 3.400 metri di dislivello, dove si sono confrontati tutti i più forti. Accanto al percorso marathon c’erano il Classic di 56 km e 2.110 metri di dislivello e lo Short di 43 km per 1.480 metri di dislivello.

Categoria Maschile:

1° posto Leonardo Paez – Soudal Lee Cougan Int Team in 3.51.18

2° posto Diego Rosa – Fol MTB Racing Team in 3.51.49

3° posto Dario Cherchi – Soudal Lee Cougan int Team in 3.52.47

Categoria Femminile:

1° posto Claudia Peretti – Olympia Factory Team in 4.41.51

2° posto Giorgia Marchet – KTM Protek Elettrosystem in 4.47.54

3° posto Debora Piana – Fol MTB Racing Team in 4.55.23