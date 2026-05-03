Minori si scattano selfie sui binari, sospesa la circolazione dei treni

L’episodio giovedì sera nel Vicentino sulla linea Milano-Venezia

NordEst – Un gruppo di minori si scatta selfie lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia, nel tratto di Montecchio Maggiore, costringendo Trenitalia a sospendere la circolazione dei treni per circa 45 minuti tra Vicenza e Montebello Vicentino. L’episodio è accaduto nella serata di giovedì. I ragazzini sono stati notati da un macchinista di un treno merci, che ha rallentato dopo aver visto il gruppo di giovani sui binari, al centro della massicciata intento a farsi alcune foto per una sorta di sfida. L’allarme è stato lanciato alla polizia locale di Montecchio Maggiore (Vicenza) e sul posto sono intervenuti subito gli agenti per identificare il gruppo, con alcuni minori che hanno anche cercato anche di scappare. Accompagnati nella sede della polizia locale, sono stati poi raggiunti dai genitori. Si sta valutando come procedere.

In breve



Cgil, In Veneto 17mila ultra75enni sono completamente soli senza parenti e amici. oltre 17mila ultra75enni veneti (percentuale ricavata dal dato relativo al Nord-est Italia) che – secondo una recente indagine dell’Istat elaborata con i dati del 2023 e pubblicata lo scorso febbraio – vivono totalmente soli, senza familiari o parenti, amici o vicini su cui fare affidamento. “Pensare che 17mila anziani siano completamente soli non può lasciarci indifferenti – commenta lo Spi Cgil del Veneto -. Se consideriamo per esempio il tema della non autosufficienza c’è da chiedersi come facciano queste persone a svolgere anche le più elementari funzioni, soprattutto se economicamente impossibilitate a richiedere adeguata assistenza. Ma anche per un ultra75enne autonomo, recarsi per esempio all’ospedale da solo, magari utilizzando un mezzo pubblico o un taxi, può risultare difficile. Crediamo sia necessario che ogni Comune, grande o piccolo, monitori questi soggetti più che vulnerabili, fornendo quell’aiuto e quell’attenzione che non possono ricevere da nessun altro”. A livello territoriale la solitudine colpisce di più gli ultra75enni che vivono in una città medio-grande. Qui il 3,5% è totalmente solo. Va meglio nelle zone rurali e nelle piccole città (2,5% per entrambe le aree), dove è anche più facile creare relazioni.

Nel ponte del primo maggio con quasi 7,5 milioni di italiani pronti a ritagliarsi qualche giorno di svago tra mare, montagna e città d’arte, sono 4,6 milioni gli addetti che dovranno comunque presentarsi sul posto di lavoro. E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Ufficio studi Cgia di Mestre su dati Istat, secondo i quali si tratta di una platea ampia e trasversale, che comprende chi è impiegato nei settori del turismo e dell’accoglienza, dell’informazione, dell’intrattenimento, dell’agricoltura e dell’allevamento, ma anche nel commercio, nei pubblici esercizi, nei trasporti e nella sanità, oltre a chi opera nell’industria a ciclo continuo e nei comparti della sicurezza e dell’ordine pubblico. Di questi 4,6 milioni, 1,1 sono lavoratori autonomi (agricoltori, allevatori, ambulanti, artigiani, commercianti, esercenti, ristoratori…), e gli altri 3,5 sono lavoratori dipendenti.