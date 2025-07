Minorenne sorpresa a giocare d’azzardo, chiusa la sala scommesse

Identificati diversi soggetti con precedenti penali e di polizia

Bolzano – Il questore di Bolzano ha disposto la chiusura temporanea di 15 giorni di una sala di gioco tramite con apparecchi Vlt. In particolare – segnala una nota della Questura di Bolzano – all’interno dell’esercizio è stata riscontrata la presenza di una minore, in violazione delle disposizioni vigenti sul divieto di accesso ai minori nei locali con apparecchi da gioco: sabato scorso la ragazzina, infatti, veniva colta da una pattuglia della Squadra Volante a giocare alle slot machine con premi in denaro.

Inoltre, nel corso di precedenti accertamenti, sono stati identificati all’interno della sala diversi soggetti con precedenti penali e di polizia, evidenziando una frequentazione incompatibile con la funzione lecita e regolare dell’attività.

In breve

La Provincia autonoma di Bolzano potrà continuare a impiegare i dipendenti pubblici fino a 70 anni di età, se il personale presta il consenso ed in caso di comprovata necessità da parte dell’amministrazione, ad esempio per attività di tutoraggio o per la formazione di nuovi colleghi. È quanto stabilisce una delibera approvata dalla giunta provinciale su proposta dell’assessora al personale, Magdalena Amhof, che ha apportato alcune modifiche alle norme che regolano l’impiego provinciale. Fra l’altro, è stata adeguata la regolamentazione per il pensionamento.