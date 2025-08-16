Fugatti accompagna il ministro Giorgetti alla Magnifica Comunità di Fiemme

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha accompagnato Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in visita alla Magnifica Comunità di Fiemme

Primiero/Cavalese (Trento) – Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha accompagnato Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in visita alla Magnifica Comunità di Fiemme. Ad accoglierli a Cavalese, nella “casa” dell’istituzione che si occupa da secoli del patrimonio collettivo legato al territorio fiemmese, lo scario Mauro Gilmozzi, i componenti del consiglio dei regolani, l’organismo amministrativo della Magnifica, e i dirigenti degli uffici. Un’occasione per conoscere da vicino la realtà nata nel 1.111, visitare le ricchezze storiche, culturali e artistiche della sua sede e parlare delle sfide attuali che riguardano gli usi civici, a partire dalla gestione boschiva e dalle problematiche connesse.

“Venendo qui si tocca con mano come le esperienze di gestione collettiva, radicate nella storia del nostro territorio, siano alla base della stessa autonomia del Trentino – così il presidente Maurizio Fugatti –. La Magnifica Comunità di Fiemme è un esempio fondamentale nell’ambito della tutela del patrimonio ambientale e culturale nell’interesse della popolazione. La presenza del ministro dell’economia è un’ulteriore opportunità per parlare delle questioni più urgenti che toccano la gestione delle risorse collettive, dall’acqua alle foreste, considerando anche le problematiche emerse con Vaia e il bostrico. L’occasione inoltre per approfondire come le istituzioni, a partire dalla Provincia, possono contribuire per valorizzare ulteriormente questo patrimonio in sintonia con le comunità locali”.

“Questa visita – le parole dello Scario Mauro Gilmozzi – ci dà l’opportunità di riflettere non solo sulla prospettiva storica e culturale di un’istituzione profondamente legata all’autonomia trentina, ma anche su temi attuali e cruciali legati alla gestione collettiva. La Magnifica Comunità di Fiemme amministra il più vasto demanio collettivo dell’arco alpino, con 20mila ettari in prevalenza boschi e pascoli. Di fronte alle sfide ambientali, da Vaia al bostrico, dobbiamo ripensare la gestione futura e valorizzare i servizi ecosistemici per il bene delle prossime generazioni”.

La visita ha toccato anche la dimensione storica, culturale e artistica. Fugatti e Giorgetti accompagnati da Gilmozzi e dai rappresentanti della Magnifica hanno potuto apprezzare i quadri della Scuola pittorica di Fiemme ospitati nel palazzo rinascimentale e la vicina biblioteca Muratori, fondata nel 1756. A dimostrazione – come hanno convenuto i presenti – che la montagna non è solo economia ma anche preziosa eredità culturale da trasmettere e far conoscere.

In breve

Sospetto caso importato di Zika o Chikungunya a Trento

A Malga Zonta per celebrare i valori universali della democrazia

Sciacallo dorato, accertata la presenza di un nuovo nucleo riproduttivo

Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche: aperte le iscrizioni

Torna lunedì 18 agosto la Lectio degasperiana di Pieve Tesino

Cultura: la Provincia sostiene due iniziative musicali di rilievo a fine agosto

Canazei è connesso alla rete pubblica in fibra ottica

Vesuvio, fasce tagliafuoco e bonifica

Asfaltatura della rotatoria de “Al Marinaio” nelle notti tra lunedì 18 agosto e mercoledì 20 agosto

Oncologia Trento: caduti alcuni pannelli del controsoffitto

Olimpiadi, pubblicata la gara per gli alloggi delle forze dell’ordine

Monitoraggio LEA 2023: la Provincia di Trento ai primi posti

Meteo: temperature elevate e locali temporali