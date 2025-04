Sarà espulso 36enne della Sierra Leone

Bolzano – E’ stato arrestato e sarà espulso un cittadino 36enne della Sierra Leone, che l’altra sera ubriaco ha minacciato di incendiare il centro emergenza freddo di via Pacinotti, nel quale era ospite, e ha anche ferito due poliziotti intervenuto sul posto. L’uomo con status di asilo politico e numerosi precedenti (furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale, immigrazione clandestina), dopo essere stato sorpreso a bere alcolici all’interno del centro ed invitato a uscire, ha reagito con minacce e violenze fisiche contro gli addetti.

All’arrivo della Polizia, ha continuato con atteggiamento provocatorio, arrivando a minacciare di incendiare la struttura. Nel tentativo di bloccarlo, l’uomo ha colpito due agenti con pugni e calci, provocando loro lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Anche durante il trasporto in Questura ha continuato a minacciare e danneggiare il veicolo di servizio. Il 36enne è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento aggravato. È attualmente trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Alla luce dei gravi fatti e della pericolosità del soggetto, il questore Sartori ha richiesto alla Commissione Territoriale per i Rifugiati la revoca dello status di protezione internazionale, primo passo per l’emissione di un decreto di espulsione che sarà eseguito al termine della detenzione.

“Ancora aggressioni, violenze e risse scoppiate nei centri emergenza freddo, ovvero reati di natura più o meno violenta commessi in Città da ‘ospiti’ di questi Centri sia locali che arrivati a Bolzano da varie parti d’Italia senza alcun motivo lecito, ed accolti indiscriminatamente senza alcun tipo di controllo – afferma in una nota Sartori -. Una situazione, questa, divenuta oramai insostenibile sia dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica che da quello del continuo dispendio di personale delle Forze di Polizia che sistematicamente sono chiamate ad intervenire per far fronte a problematiche dovute ad alcool, droga, spartizione dei proventi di attività illecite e quant’altro, ed assai spesso sono costrette a subire aggressioni e ferimenti da parte di questi individui che non hanno alcun rispetto delle Istituzioni e delle leggi del paese che li ospita”.