Milano Cortina, Italia oro nell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità, male nel biathlon

Italiani in gara (ph Fisg)

NordEst – Nuova impresa sportiva per l’Italia. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno firmato un’impresa, conquistando la medaglia d’oro nel Team Pursuit di pattinaggio velocità su pista lunga dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Gli azzurri, dopo aver realizzato il miglior tempo in qualificazione e aver superato l’Olanda in semifinale, ha posto fine alla striscia di imbattibilità degli Stati Uniti, battendoli in Finale. Per l’Italia, quello odierno è il terzo oro nello speed-skating a Milano Cortina 2026. Mai, in questa disciplina, il movimento tricolore si era fregiato di tanti successi nella medesima edizione dei Giochi.

Milano Cortina, tutte le medaglie vinte fino a oggi dall’Italia in queste Olimpiadi

Milano Cortina, arriva Trump? Cio: “Chiedete alla Casa Bianca”

Milano Cortina, le gare di oggi: dal curling al pattinaggio di velocità, orari e dove vedere gli azzurri

Male il biathlon maschile

Biathlon: in staffetta maschile oro alla Francia, Italia solo 14esima. Delusione per l’Italia del biathlon nella staffetta maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Gli azzurri chiudono in 14esima posizione uscendo subito dalla lotta per le medaglie, sin dalla prima frazione di Patrick Braunhofer. Poi Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel non riescono più a recuperare chiudendo a 4’28″5 dall’oro della Francia (1h19’55″2). Subito dietro la Norvegia (+9″8) d’argento, mentre al bronzo arriva la Svezia (+57″5).

Tutti i risultati della giornata sportiva

Biathlon, le 4 azzurre scelte per la staffetta. La Fis ha ufficializzato il quartetto della staffetta femminile di biathlon in programma ad Anterselva, valida per i Giochi di Milano-Cortina. In ordine di partenza ci saranno Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi, mentre è stata esclusa Rebecca Passler, riammessa alle Olimpiadi nei giorni scorsi dopo esser risultata positiva al letrozolo.

Tabanelli: “Bronzo incredibile, complimenti Tomba e Brignone”

Flora Tabanelli arriva a Casa Italia e ancora non ci crede: “Questa medaglia di bronzo vale come un oro. Per gli ultimi mesi complicati che ho passato, è stata una delle sfide più difficili. Dimostrare quella che sono e ciò che so fare, nonostante l’infortunio, è unico e speciale”. Il giorno dopo la prima medaglia olimpica dell’Italia nello sci freestyle, il bronzo nel big air, la 18enne emiliana sorride e si gode il meritato risultato. La baby campionessa azzurra racconta poi un momento particolare: “Tanti mi sono stati vicini, avere il supporto di tutti è unico. Questa mattina mi ha chiamato Alberto Tomba, è stata una delle chiacchierate più interessanti. Anche Federica Brignone mi ha fatto i complimenti, non me lo sarei mai aspettato. Alberto mi ha fatto dei super complimenti”. Flora ha fatto poi il punto sul suo problema al ginocchio, dopo la lesione al crociato destro di novembre: “Come sto? In realtà benissimo, in questi ultimi giorni sono arrivata all’apice delle mie abilità. Ho recuperato tutto il muscolo e ancora non tutta la mobilità, però funziona bene. A marzo mi opererò”.