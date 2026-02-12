Giacomel e Vittozzi in gara venerdì e sabato, puntano nuovamente al podio

Dopo il podio mancato nelle gare individuali dei giochi olimpici, i biatleti azzurri cercano il riscatto nelle gare sprint. Nel weekend atteso assalto di visitatori ad Anterselva: la Provincia di Bolzano raccomanda di arrivare con largo anticipo alla Südtirol Arena

NordEst – Tommaso Giacomel nella 10 chilometri, in programma venerdì ad Anterselva, punta al podio, dopo il sesto posto nella 20 chilometri. Anzi, punta al gradino più alto, come ha confessato dopo l’allenamento che è stato soddisfacente. “Oggi ho tirato un po’ e mi sono sentito molto bene”, ha raccontato. Il trentino risulta tra i favoriti, assieme ai francesi (in primis Eric Perrot, già argento nell’individuale), ai norvegesi guidati da Sturla Holm Laegreid e allo svedese Sebastian Samuelsson. La delegazione azzurra sarà completata da Lukas Hofer, Elia Zeni e Nicola Romanin.

Sabato tocca invece alle donne che dovranno affrontare 7,5 chilometri. Lisa Vittozzi, delusissima per il suo 37/o posto, ha promesso che tramuterà la sua rabbia in energia positiva. Le sue rivali sono le francesi super favorite dopo i successi degli ultimi giorni ad Anterselva, Julia Simon e Lou Jeanmonnot, le sorelle svedesi Elvira e Hanna Oeberg e la tedesca Franziska Preuss. Nelle gare sprint ci sono solo due poligoni e gli errori costano meno, perché fanno scattare solo un giro di penalità da 20-25 secondi e non, come nell’individuale, un minuto di penalità. Un buon piazzamento, anche se ai piedi del podio, è comunque importantissimo, perché nella gara di inseguimento di domenica gli atleti partiranno proprio con il ritardo accumulato nella sprint sul vincitore.

Le gare di biathlon dei Giochi Olimpici Invernali 2026 alla Südtirol Arena Alto Adige di Anterselva sono una straordinaria attrazione per il pubblico ed anche il prossimo fine settimana è previsto un numero molto elevato di visitatori. La Provincia di Bolzano raccomanda, quindi, a tutti gli interessati, per evitare tempi di attesa sulle vie di accesso, di arrivare con largo anticipo all’Arena che aprirà quattro ore prima dell’inizio delle competizioni. Da Valdaora all’arena di biathlon di Anterselva occorre calcolare almeno 2 ore di tempo per viaggio con shuttle bus, cambi, tragitti a piedi e controlli di sicurezza. La Provincia raccomanda inoltre di utilizzare i mezzi pubblici. Per alleggerire la viabilità e i parcheggi, si suggerisce inoltre, per chi utilizza i mezzi privati, di formare preferibilmente gruppi di carpooling. Sono disponibili ulteriori ampi parcheggi di raccolta a Brunico presso il Centro mobilità e nella piazza del mercato di Stegona, nonché a Dobbiaco. I parcheggi sono gratuiti; solo per il parcheggio presso la piazza del mercato di Stegona è prevista una tariffa giornaliera di 5 euro. Da questi parcheggi è possibile proseguire in treno fino alla stazione di Valdaora e da lì con la navetta fino allo stadio. I primi shuttle bus partiranno già alle ore 7.

