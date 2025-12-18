Servizi straordinari per le aree interessate alle competizioni

NordEst – Trenitalia e Busitalia (gruppo FS) potenziano la propria offerta con l’arrivo del Frecciarossa a Milano Malpensa e un rafforzamento complessivo dei collegamenti ferroviari e intermodali, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Previsti servizi straordinari verso le principali aree interessate dalle competizioni, grazie a un potenziamento dei servizi di Alta Velocità e del Regionale, affiancati da soluzioni intermodali integrate ‘treno+bus’. Sarà ulteriormente intensificato il trasporto su gomma per rispondere alle esigenze sia degli spettatori sia degli atleti, garantendo spostamenti più agevoli e capillari sul territorio.

Per gli atleti, gli staff sportivi e gli accreditati sono previsti circa 50 treni charter e più di 400 bus al giorno dedicati agli spostamenti verso le sedi olimpiche. Saranno anche disponibili oltre 50 mila posti riservati per l’evento sui treni Alta Velocità nelle principali tratte interessate, in particolare Milano-Venezia e Milano-Trento.