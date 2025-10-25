Milano Cortina: Fontana, non creeremo cattedrali nel deserto

“Siamo alla stretta finale, tanta fatica ma sarà evento unico”

NordEst – “Siamo arrivati alla stretta finale che ci è costata parecchia fatica e preoccupazioni, ma siamo convinti che le Olimpiadi restituiranno uno spettacolo unico. E non creeremo cattedrali nel deserto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto nell’evento “Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società” in corso all’Università Bocconi di Milano.

“Le Olimpiadi del 2006 servirono per fare leva, per una trasformazione della città di Torino, ci fu un’attrattività turistica mai avuta. Così i Giochi di Milano Cortina 2026 rappresentano un mezzo per rispettare ed essere in linea con alcune strategie europee, ovvero la sostenibilità e la coesione – ha aggiunto -. Saranno le prime olimpiadi di nuova generazione che verranno organizzate in più sedi, con il rispetto del principio di sostenibilità. Andiamo a recuperare impianti dove già esistono, non creiamo nuovi cattedrali nel deserto, è una sostenibilità piena, secondo quelli che sono i principi voluti dall’Europa”, ha concluso Fontana.