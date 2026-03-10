Milano Cortina: Bertagnolli d’oro, Mazzel d’argento alle paralimpiadi

“Qualcosa di straordinario”, si congratulano il presidente Fugatti e l’assessore Gottardi

NordEst – “I nostri campioni dello sci alpino stanno compiendo qualcosa di straordinario e ancora non è finita”, dicono il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore allo sport Mattia Gottardi, congratulandosi per i trentini plurimedagliati paralimpici dei giochi di Milano Cortina. Terza giornata di sci alpino e terza giornata di medaglie per Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli nella categoria VI: rispetto al Super G, prova in cui Mazzel aveva vinto d’oro e Bertagnolli l’argento, nella combinata alpina i due esponenti fiemmesi delle Fiamme Gialle si sono scambiati le posizioni: la medaglia del metallo più pregiato è finita al collo di Bertagnolli e l’argento è andato a Mazzel.

“Nei prossimi giorni – insistono Fugatti e Gottardi – ci sono le discipline tecniche in cui possono ancora recitare un ruolo di primo piano. Grazie a voi – concludono presidente e assessore – il Trentino è sul tetto del mondo e tanti giovani possono avvicinarsi allo sport paralimpico seguendo il vostro esempio come atleti e come persone”.