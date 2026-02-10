Alla Fabbrica del Vapore di Milano il viaggio nelle Alpi di De Bastiani
‘Water and Peaks, an Olympic Journey Through the Alps’, è la mostra gratuita delle opere di Silvia De Bastiani che sarà ospitata alla Sala delle colonne della Fabbrica del Vapore di Milano dal 12 febbraio al 6 aprile. Un viaggio olimpico per sensibilizzare sul tema dell’ambiente, in particolare quello delle Dolomiti
NordEst – Si chiama ‘Water and Peaks, an Olympic Journey Through the Alps’, la mostra gratuita delle opere di Silvia De Bastiani che sarà ospitata alla Sala delle colonne della Fabbrica del Vapore di Milano dal 12 febbraio al 6 aprile. Un viaggio olimpico – allestito in occasione dei Giochi di Milano Cortina – che intende sensibilizzare sul tema dell’ambiente, in particolare quello delle Dolomiti. L’esposizione, a cura di Vera Agosti con il progetto espositivo dell’architetto Michele Pica, espone trenta acquarelli, alcuni di enormi dimensioni (2 metri e 30 per 4 metri e mezzo), che l’artista nata nel Bellunese e ora residente nelle Dolomiti trentine realizza en plain air.
Arricchiscono poi la mostra alcuni suoi album di studi e didattica e sue foto mentre è al lavoro. “Questa mostra – ha spiegato l’assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchi – rappresenta un incontro virtuoso tra arte contemporanea, paesaggio e consapevolezza ambientale -. Nel programma culturale che accompagna i Giochi di Milano Cortina 2026, la Fabbrica del Vapore si conferma uno spazio capace di accogliere progetti che parlano dei territori olimpici con profondità e sensibilità, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione su ambienti di straordinaria bellezza e fragilità”. ‘Water and Peaks’ è infatti prodotta da Fabbrica del Vapore – Comune di Milano e dalla Fondazione Federica Galli ETS.