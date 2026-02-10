Arricchiscono poi la mostra alcuni suoi album di studi e didattica e sue foto mentre è al lavoro. “Questa mostra – ha spiegato l’assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchi – rappresenta un incontro virtuoso tra arte contemporanea, paesaggio e consapevolezza ambientale -. Nel programma culturale che accompagna i Giochi di Milano Cortina 2026, la Fabbrica del Vapore si conferma uno spazio capace di accogliere progetti che parlano dei territori olimpici con profondità e sensibilità, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione su ambienti di straordinaria bellezza e fragilità”. ‘Water and Peaks’ è infatti prodotta da Fabbrica del Vapore – Comune di Milano e dalla Fondazione Federica Galli ETS.