Milano Cortina 2026, ‘sorpresa clamorosa’ di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Il vicedirettore delegato di Raisport Auro Bulbarelli durante la presentazione del palinsesto Rai per i Giochi: “Posso solo dirvi che sarà paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond”

NordEst (Adnkronos) – “Non posso anticipare ulteriori dettagli sulla cerimonia di apertura. Posso solo dirvi che ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond”. Lo ha dichiarato il vicedirettore delegato di Raisport Auro Bulbarelli, telecronista della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, il 6 febbraio a San Siro in diretta su Raiuno a partire dalla 19.50, nel corso della presentazione del palinsesto Rai per i Giochi.

Olimpiadi, anche Meloni alla cerimonia di apertura

Grande attesa, dunque, per il grande evento che il prossimo 6 febbraio terrà davanti allo schermo milioni di telespettatori. Alla cerimonia di apertura del 6 febbraio sarà presente il Capo dello Stato Sergio Mattarella ed è confermata anche la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le Olimpiadi sulla Rai

La magia delle Olimpiadi verrà trasmessa dalla Rai, che con la sua squadra curerà tutte le gare del grande evento dal 6 al 22 febbraio. Giorni intensi, ore e ore di dirette, commenti, notizie che la squadra di Rai Sport realizzerà per accompagnare i telespettatori su Rai 2, trasformata per l’occasione in Rete Olimpica, e RaiPlay. L’intera programmazione di Rai 2 sarà dedicata ai Giochi di Milano Cortina 2026, fatta eccezione per gli spazi informativi del TG2 che resteranno invariati. Solo la maestosa Cerimonia di apertura, in diretta dallo stadio Meazza di Milano sarà trasmessa da Rai 1 il 6 febbraio a partire dalle 19.50. Un evento che offrirà ai telespettatori circa tre ore di spettacolo puro, condito da emozioni e suggestioni. Per la prima volta la sfilata degli atleti avverrà in luoghi diversi. Oltre a Milano saranno coinvolti Predazzo, Livigno e Cortina, dove verrà acceso un secondo braciere. La telecronaca della cerimonia sarà affidata ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi. Su Rai Radio1, Radio1 Sport e RaiPlay Sound, c’è “Tutta l’Olimpiade invernale minuto per minuto”.