Le medaglie rotte a Milano Cortina

Italia oro nella staffetta mista short track

La squadra italiana della staffetta mista dello short track conquista la medaglia d’oro con Chiara Betti, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel

(Ph Fisg)

NordEst – Dopo l’argento a Pechino nel 2022, l’Italia della staffetta mista di short track conquista l’oro nelle Olimpiadi di Milano Cortina. A targare l’impresa la squadra guidata dalla portabandiera, e italiana più medagliata di sempre ai Giochi, Arianna Fontana e Pietro Sighel, bronzo quattro anni fa nei 3.000 metri. In pista con loro nella finale all’Ice Skating Arena di Assago (Milano) Thomas Nadalini ed Elisa Confortola. La squadra azzurra è completata da Luca Spechenhauser e Chiara Betti. Dietro agli italiani Canada e Belgio. Ai piedi del podio la Cina, oro a Pechino 2022.

Tutte le gare

È il quarto giorno di finali a Milano Cortina 2026 e saranno nove quelle d’oro in palio martedì 10 febbraio, con l’Italia intenzionata a prendersi un ruolo da protagonista. Due dei portabandiera italiani nella Cerimonia di Apertura proveranno a mettersi al collo una medaglia dall’edizione casalinga dei Giochi. Si comincia da Arianna Fontana, nel primo giorno di gare dello short track sul rink della Milano Ice Skating Arena, dove è in programma la finale della staffetta mista. Oltre all’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici Invernali, tocca anche a Federico Pellegrino nello sci di fondo, con quella che è la sua specialità: la sprint, che lo ha portato due volte sul podio Olimpico a Pyeongchang 2018 e Beijing 2022.

Si giocano la seconda medaglia Olimpica consecutiva nel curling gli azzurri del doppio misto: per Stefania Constantini e Amos Mosaner c’è l’ostacolo Gran Bretagna nella finale per il bronzo. Ad Antholz-Anterselva inizia anche il programma individuale di biathlon, dove Tommaso Giacomel sarà tra i protagonisti nella 20km maschile. In palio, inoltre, anche le medaglie nella combinata femminile dello sci alpino, nel singolo femminile di slittino con le ultime due manche e nel salto con gli sci con la prova a squadre miste. Scopri di seguito quando e dove si terranno le gare degli atleti e delle atlete dell’Italia a Milano Cortina 2026.

Tributo di Lara Naki Gutmann a Matilda Ferrari

Lara Naki Gutmann ha omaggiato Matilda Ferrari, la giovane promessa del pattinaggio di figura scomparsa prematuramente investita da un camion. L’azzurra ha portato con sé alla premiazione Matoldo, il peluche talpa che apparteneva a Matilde.

Italiani in gara martedì 10 febbraio 2026

09:15 Sci di fondo: Sprint donne, qualificazione (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)

09:15 Sci di fondo: Sprint uomini, qualificazione (Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)

10:30 Sci alpino: Combinata a squadre donne, discesa libera (da definire)

10:30 Short track: 500m donne, batterie (Chiara Betti, Arianna Fontana, Arianna Sighel)

11:08 Short track: 1000m uomini, batterie (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

11:45 Sci di fondo: Sprint donne, quarti di finale (ev. Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)

11:53 Short track: Staffetta mista, quarti (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

12:15 Sci di fondo: Sprint uomini, quarti di finale (ev. Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)

12:23 Short track: Staffetta mista, semifinali (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

12:45 Sci di fondo: Sprint donne, semifinale (ev. Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)

12:48 Short track: Staffetta mista, finale B (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

12:56 Short track: Staffetta mista, finale A (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

12:57 Sci di fondo: Sprint uomini, semifinale (ev. Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)

13:13 Sci di fondo: Sprint donne, finale (ev. Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)

13:25 Sci di fondo: Sprint uomini, finale (ev. Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)

13:30 Biathlon: Individuale 20km uomini (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)

14:00 Sci alpino: Combinata a squadre donne, slalom speciale (da definire)

14:05 Curling: Doppio misto, finale per il bronzo (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

14:15 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 1 (Manuela Passaretta)

16:40 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne, Italia – Germania

17:00 Slittino: Singolo donne manche 3 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

18:30 Pattinaggio di figura: Singolo uomini, programma corto (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)

18:34 Slittino: Singolo donne manche 4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

18:45 Salto con gli sci: Prova a squadre miste, turno 1 (Giovanni Bresadola, Alex Insam, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20:00 Salto con gli sci: Prova a squadre miste, finale (ev. Giovanni Bresadola, Alex Insam, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

